„Drei statt fünf Wahlkreise reichen“

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Stadtverordnetenvorsitzende Wolfgang Neumann (Die Linke) hält grundsätzlich an einer Verkleinerung der städtischen Kommunalvertretung fest. Pro Jahr würden dadurch etwa 20 000 Euro gespart werden, sagte er im Sommerinterview mit .

Herr Neumann, in dieser laufenden Wahlperiode sind viele Stadtverordnete, allein bei den Linken sechs, aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden und durch Nachrücker ersetzt worden; so viele wie nie zuvor. Wie werten Sie diese Entwicklung?

Es ist ein normaler demokratischer Vorgang, dass Stadtverordnete aus unterschiedlichen Gründen während der Wahlperiode ausscheiden und andere nachrücken. Das sind persönliche Entscheidungen, die ich nicht kommentiere. Ich stelle allerdings auch eine gewisse Häufigkeit in dieser Wahlperiode fest. Die Belastung durch die Arbeit als Stadtverordnete ist für die Mandatsträger auch besonders hoch.

Allen Parteien gelingt es immer weniger, Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung zu gewinnen. Was muss sich verändern, damit das Mandat eines Stadtverordneten wieder attraktiv für engagierte Bürger dieser Stadt wird?

Mit Attraktivität hat das wenig zu tun. Ein Stadtverordneter stellt für diese Arbeit viel Freizeit zur Verfügung. Dazu braucht er eine positive Einstellung. Alle sechs Wochen findet eine Stadtverordnetenversammlung statt; Dauer etwa sechs Stunden. In diesem Zeitraum gibt es drei bis vier Fraktionssitzungen (etwa jeweils vier Stunden), zwei bis drei Ausschusssitzungen (jeweils vier Stunden) und etwa 20 Vorlagen sind zu lesen. Dazu führt er Bürgergespräche. Das ist so in etwa der Arbeitsaufwand in dieser Zeit. Ob der Stadtverordnete dafür 50 Euro mehr bekommt, erhöht unwesentlich die Attraktivität seiner Arbeit.

Was kann Ihrer Meinung nach dann die Wertschätzung der Arbeit der Stadtverordneten erhöhen?

Wichtig ist ein respektvoller Umgang der Stadtverordneten mit der Verwaltung und umgekehrt. Dazu gehört auch der respektvolle Umgang der Stadtverordneten untereinander. Und nicht zuletzt ist für eine Wertschätzung dieser Arbeit eine breite öffentliche Berichterstattung über die Tätigkeit aller Stadtverordneten wichtig.

Sie haben einen Vorstoß zur Verkleinerung der SVV gemacht und sind gescheitert. Halten Sie an Ihrem Ziel fest?

Grundsätzlich ja. Es würden damit pro Jahr etwa 20 000 Euro eingespart, in einer Wahlperiode 100 000 Euro. Die anfallende Arbeit ist auch mit einer kleineren Stadtverordnetenversammlung zu leisten, wenn sie gut organisiert wird. Nach Gesprächen mit den einzelnen Parteien hat sich für diesen Vorschlag keine Mehrheit gefunden. Vor allem die kleinen Fraktionen haben diesen Vorstoß abgelehnt. Eine Abstimmung dazu hat es jedoch nicht gegeben. Ich habe die Ablehnung des Vorschlags mit Respekt zur Kenntnis genommen. Zumal nach der nächsten Kommunalwahl wahrscheinlich noch weitere kleine Bürgergruppen in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sein werden.

Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche zur Festlegung kleinerer Wahlkreise in der kreisfreien Stadt?

Im Moment sind wir uns im Vorsitzendenbeirat der Stadtverordnetenversammlung einig, dass wir einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise brauchen – drei statt fünf Wahlkreise. Ein erster Entwurf liegt vor, Änderungswünsche gibt es auch schon. Der Wahlkreisleiter arbeitet an einem zweiten Entwurf. In der SVV im Oktober sollen darüber die Stadtverordneten dann abstimmen. Allen Parteien und Bürgerbündnissen würde dies eine deutliche Konzentration ermöglichen. Dann bräuchten sie auch statt fünf nur noch drei Spitzenkandidaten.

Werden Sie im Mai 2019 erneut für die SVV kandidieren?

Ja.

Was hat die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung in dieser Wahlperiode rückblickend positiv geprägt?

Alle Fraktionen, außer der AfD, sind in Sachfragen deutlich enger zusammengerückt. Die Unterschiede zwischen den Parteien sind damit nicht verschwunden. Aber die Stadtverordneten tauschen untereinander im Vorfeld von Entscheidungen besser ihre Standpunkte aus. Da der Stadtumbau, bezogen auf den Abriss, im Wesentlichen abgeschlossen ist, ist auch ein großes Streitthema aus der Vergangenheit weggeräumt. Hinzukommt, dass die Vorsitzenden der Ausschüsse eine ordentliche Arbeit leisten.

Was hätten Sie sich mehr gewünscht?

Ich halte nichts von Wünsch-Dir-was. Die Wahlperiode wurde geprägt durch den Einzug der AfD, strittige und komplexe Personalentscheidungen, das Aufbegehren gegen die Kreisreform, Unzufriedenheit mit den Haushaltssatzungen sowie fehlenden Jahresabschlüssen. Das sind einige kritische Punkte, die uns als Stadtverordnete immer wieder beschäftigt haben. Doch das ist für Stadtverordnete nicht ungewöhnlich, immer wieder Bedarfsarbeit zu machen.

Inmitten der Wahlperiode hat es einen Wechsel der Rathausspitze gegeben. Wie nehmen Sie ihn wahr?

Ich finde einen solchen Wechsel in einer Wahlperiode der Kommunalvertretung unglücklich. Die Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltungsspitze sollten eine gleiche Wahlperiode haben. Das Beamtenrecht könnte man anpassen.

Der neue Oberbürgermeister hat in seiner Rede am 14. Juni den Stadtverordneten gesagt: Wer nicht für mich ist, ist gegen die Stadt. Wie haben Sie als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung diese Ansage aufgenommen?

Oberbürgermeister René Wilke hat den Anspruch, alles zu tun, damit es Frankfurt besser geht. Er zielt dabei auf eine Verwaltung, die effizienter und bürgernäher arbeitet sowie untereinander besser zusammenarbeitet, auch mit den Stadtverordneten. In diesem Engagement und im Zusammenhang mit der Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters mag dieser Satz gedacht gewesen sein. Seine Arbeit wird jedoch gewiss nicht ohne Widersprüche bleiben. Er selbst wird sich ihnen stellen und Lösungen finden, mit ihnen umzugehen.

Der neue Oberbürgermeister wird von einer Mehrheit der Fraktionen aus Linke, Grünen und SPD getragen. Was erwarten Sie davon für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung im kommenden dreiviertel Jahr bis zur nächsten Kommunalwahl?

Mit einer Mehrheit von Linken, SPD und Grünen haben wir in der Stadtverordnetenversammlung momentan eine klare Konstellation. Die Stadtverordneten leiten parteiübergreifend zunehmend Sachfanforderungen aus der konkreten Situation ab und wollen diese dann verändern. Dass Oberbürgermeister René Wilke in die Verwaltungsspitze dafür auch ein CDU-Mitglied einbinden möchte, drückt dies auch aus. Die Frankfurter Kommunalpolitik wurde seit 1990 stark politisiert. Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Parteien sowie andere wirkende Konstellationen haben in der Vergangenheit durch politische Auseinandersetzungen viele Entscheidungen bei Sachfragen überlappt. Wenn es heute darum geht, ob wir diese oder jene Straße zuerst sanieren, dann wird diese Debatte eher nicht von politischen Konstellationen bestimmt. Vielmehr müssen die Stadtverordneten reflektieren: Wie wirkt sich eine Entscheidung auf die betroffenen Menschen aus? Machen wir mit unseren Entscheidungen das Leben in unserer Stadt besser?