Von der Backsteingotik zur Moderne

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Forstgrößen wie Dengler, Kienitz, Scamoni, Richter, Wagenknecht, Kohlstock sind dort beigesetzt. Ebenso der Domänen-Pächter Nobbe. Zwischen den Gräbern die letzte Ruhestätte von Max Taut. Eine auffällige Anlage auf dem Klosterfriedhof. Klosterchefin Franziska Siedler hat sich mit der Verbindung des Architekten zu Chorin befasst.

Bauhaus, Walter Gropius, Mies van der Rohe – beinahe im selben Atemzug fallen da die Namen der Architekten Taut, der Brüder Bruno (1880-1938) und Max (1884-1967). Deren Wirken, vor allem das von Max Taut, eng mit Chorin und dem Kloster verbunden ist, wie Franziska Siedler weiß. Beide waren mit Töchtern des Gastwirts der Alten Klosterschänke Chorin, Gustav Ludwig Wollgast, verheiratet. Bruno mit Hedwig Wollgast und Max mit dessen Schwester Margarete. Max Taut, so erzählt die Klosterleiterin, habe auch die Grabstätte, auf der seine Schwiegereltern, seine Frau und er selbst beigesetzt sind, entworfen. Sie ist Zeugnis und Ausdruck seines architektonischen Credos, des Neuen Bauens. Doch es sind keineswegs nur familiäre Bande, die die Beziehung der Taut-Brüder zu Chorin begründen.

Es sind gerade auch berufliche, künstlerische. Wobei Siedler sogleich betont: Max Taut ist kein Vertreter und kein Schüler des Bauhauses. In Interviews habe er stets betont, sich als Vertreter der Neuen Sachlichkeit zu sehen. Gleichzeitig ließen sich in seinen Bauten und Werken auch immer wieder Bezüge und Rückgriffe auf die gotische Architektur, auf die Formensprache und Materialität des Zisterzienserklosters erkennen. Die promovierte Kunsthistorikerin verweist etwa auf das Erbbegräbnis Wissinger in Stahnsdorf, wo sich Taut deutlich erkennbar vom Gewölbe der Choriner Kreuzgänge hat inspirieren lassen. Oder auf das Realgymnasium Nauen, das heutige Goethe-Gymnasium.

Auf der einen Seite haben Max und Bruno Taut sowie Kollegen, die Anfang des 20. Jahrhunderts oft die Wochenenden im Kloster bzw. in der Klosterschänke verbrachten und den „Choriner Kreis“ bildeten, durchaus auch die damaligen Restaurierungsarbeiten am Kloster beeinflusst. Zu jener Zeit wurde bekanntlich die gotische Silhouette des Klosters wiederhergestellt, inclusive Dachreiter. Was nicht ganz unumstritten war. Taut schrieb später in einem Brief über diese Zeit und die Treffen in der Gastwirtschaft: „Trotz des bäuerischen Milieus war es ein ganz besonderer Kreis. (...) und die Unterhaltungen mit dem damaligen Architekten Meyer hatten gewissen Einfluss auf die Restaurierungsarbeiten.“ Die Atmosphäre im Gasthaus muss für die jungen Leute damals „sehr anregend“ gewesen sein, bestätigt Siedler aufgrund ihrer Recherchen. Und hebt in diesem Kontext vor allem auch die „Gläserne Kette“, eine Künstlergemeinschaft, eine Briefbruderschaft, die Bruno Taut ins Leben gerufen hatte, hervor.

Max Taut stand und steht oft ein wenig im Schatten seines Bruders Bruno, der es, u. a. mit der Hufeisensiedlung Berlin-Britz (seit 2008 auch Welterbe), zu Weltruhm gebracht hat. Eine öffentliche Wahrnehmung, die Experten zufolge Max Taut nicht gerecht wird. Max Tauts Wirken beschränkte sich – im Gegensatz zu dem seines Bruders – auf Deutschland. Zudem konzentrierte er sich stärker noch als Bruno auf den sozialen Wohnungsbau, also ein Segment, das zu Tauts Lebzeiten nicht unbedingt höchste Lorbeeren versprach. Der Journalist Günther Kühne bezeichnete ihn später als „Architekt des sozialen Gewissens“.

Für Max Taut, dies sei gut belegt, war Chorin ein beinahe lebenslanges Refugium, „Rückzugsort in ein inneres Exil“. Insbesondere in der Zeit des Dritten Reiches und danach. Nachdem im Krieg sein Wohnhaus in der Siedlung Eichkamp in Berlin, die er selbst geplant hatte, stark beschädigt worden war, lebte er mit seiner Frau ab 1943 im Kloster. „Wahrscheinlich bis etwa 1957“, so Siedler. Der Wohnsitz habe sich vermutlich im Obergeschoss des Amtshauses, das im Mittelalter als Infirmarium diente, befunden. Die besondere Beziehung Max Tauts zu Chorin widerspiegele sich ebenso in seiner Malerei, in seinem grafischen Werk. Ein sehr umfangreiches Schaffen. Mehr als 60 Jahre habe sich Taut „vom Kloster berühren lassen“ resümiert Siedler.