CDU-Sommerfest vor dem Superwahljahr

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) (ulg) Der vor acht Jahren von Kristy Augustin und ihren Mitstreitern wiedergegründete CDU-Ortsverein Letschin hatte am Freitagabend zum bereits sechsten Sommerfest geladen. Neben den Mitgliedern des Ortsvereins waren auch zahlreiche Vertreter von Vereinen, Firmen und Institutionen in das Sportlerheim des Tennisvereins Rot-Weiß Letschin gekommen, wo auch die Möglichkeit geboten wurde, sich sportlich zu betätigen. So waren auch Seniorenbeiratsvorsitzende Evelin Miethke, Gemeindebrandmeister Ralf Karaschewski und Vertreter des Eisenbahn- und des Imkervereins der Einladung gefolgt.

„Wir wollen diesen Abend natürlich auch nutzen, um uns auf die drei Wahlen im nächsten Jahr richtig vorzubereiten“, erklärte die Ortsvorsitzende Kristy Augustin, die zugleich Kreisvorstandsvorsitzende ist und in den Landtagsausschüssen für Bildung und Petitionen arbeitet.

Augustin zog eine positive Bilanz der Entwicklung des Vereins. Es gebe gute Gespräche im Rahmen der Kandidatengewinnung für die Kommunalwahlen. Wobei es nicht immer der Fall sei, dass die CDU-Mitglieder tatsächlich auch auf einer Parteienliste stehen, sondern sich auch freien Wählerlisten anschließen. 2019 werden das Europaparlament (26. Mai), der Landtag (1. September) und die kommunalen Vertretungen (Frühjahr) neu gewählt. Da es jeweils auch Plakate in den Wahlkämpfen geben wird, ist Kristy Augustin froh, dass die Gemeinden dafür keine Sondernutzungsgebühren von den Parteien mehr verlangen können. Für eine entsprechende Änderung hatte sich die Letschiner Abgeordnete stark gemacht, nachdem die Gemeinde Letschin und andere Kommunen dies als Einnahmequelle für sich entdeckt hatten. Augustin hatte dies als Einschränkung demokratischer Freiheit und Benachteiligung kritisiert. Die Gemeinde Letschin hatte dies allerdings zum Anlass genommen, um die Landespolitiker auf die prekäre Finanzausstattung der ländlichen Kommunen hinzuweisen und zu fordern, dass es eine gerechtere Umverteilung per Landesfinanzausgleich gibt. Dies ist bislang aber ausgeblieben,.

Um direkter in Letschin mitwirken zu können, will Augustin selbst für ein Mandat im Gemeinderat kandidieren. „Wir haben das organisatorisch durchgespielt. Es wäre möglich, dass ich das neben dem Landtagsmandat auch gut bewältigen kann“, erklärte sie. Vorgenommen habe sie sich für die nächste Legislaturperiode, die Aufgaben der ländlichen Entwicklung zu gestalten, ohne dass dafür zu große Strukturen wie die ursprünglich auf Altkreisgröße gedachte Oderlandregion geschaffen werden. „Wir haben einen positiven Trend bei der Einwohnerentwicklung. Es gibt mehr Kinder, mehr Menschen ziehen aufs Land oder nehmen hier zunächst einen Zweitwohnsitz. Dabei ist es uns ganz wichtig, diese Prozesse familienfreundlich zu gestalten.“