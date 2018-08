Entenrennen in gemütlichem Tempo

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) 650 Enten hat Eckard Brennecke, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Hafen Wriezen, am Sonntagnachmittag von der Brücke am Hafen in den Friedländer Strom gekippt. Hunderte Zuschauer fieberten am Ufer mit und feuerten ihre Enten an.

In eher gemächlichem Tempo trieben die Enten dem Ziel zu. „Wir wollten das Rennen vor 14 Tagen bereits absagen oder verschieben“, sagte Eckhard Brennecke. Denn der Kanal sei derart verkrautet gewesen, dass die Enten nicht durchgekommen wären. Doch der Gewässer-und Deichverband Oderbruch (Gedo) habe den Friedländer Strom noch rechtzeitig gekrautet, so dass dem Rennen nichts mehr im Weg stand. Weil die Krautung jedoch in Richtung Bad Freienwalde noch nicht ganz durch sei, fehle die Vorflut, so dass die Strömung nur gering sei, ergänzte Brennecke. Doch bei einer Wassertemperatur von 22 Grad fühlten sich Rennenten wohl und strebten dem Ziel entgegen.

Viele hatten ihre Enten bunt angemalt. „Unser Sohn Jamie hat seine Ente im Batmanstil bemalt“, berichtete Jennifer Mielenz aus Wriezen, Mutter des Achtjährigen. Die siebenjährige Tochter Mia ließ bei der Bemalung ihrer Kreativität freien Lauf. „Wir haben drei Enten am Start – zwei für die Kinder und eine für die Eltern“, so die Wriezenerin. Die Bemalung half der Familie zwar, die Enten verfolgen zu können, letztlich aber gewann ein unscheinbares, unbemaltes gelbes Entlein.

Morena Schröder-Orlowski aus Strausberg hatte sich als Ente verkleidet und war mit einer Gruppe von zehn Leuten angereist, die am Ufer mitfieberten. „Schalke 04“ und „1. FC Nürnberg“ hatten Mario Gersdorf und Katrin Tietz mit Tochter Leonie Tietz ihre Enten getauft. „Das sind Freunde“, sagte Mario Gerdsorf und wies auf die Aufschrift eines T-Shirts, das ihm ein Freund kreiert hat.

„Platz eins bis vier sind meine“, gab sich Eberhard Schmidt selbstbewusst. Vier Enten hatte der Neulewiner diesmal ins Rennen geschickt. „Wir sind jedes Jahr dabei, aber mehr als Platz sieben haben wir bisher nicht geschafft“, ergänzte er. Der Wriezener Reiko Heinschke kam gerade aus dem Urlaub zurück und hatte eine Ente erworben. Damit erfüllte er seiner achtjährigen Tochter einen Wunsch. Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) schickte zwei Enten für die Kinder auf die Strecke.

Während des Rennens kam plötzlich Gegenwind auf, so dass der Vortrieb gar gestoppt schien. Wriezener Feuerwehrleute, die in Kanus das Rennen begleiteten, halfen Enten, die sich im Schilf verfangen hatten wieder ins Fahrwasser. Ohnehin war die Feuerwehr voll im Einsatz. Mit ihrem Traditionsfahrzeug „Ameise“ brachten sie die Enten zum Start an der Brücke.

Den ganzen Tag über wurde auf dem Hafengelände gefeiert. Es gab Wriezener Kalkofenbier, Fisch aus Frankfurt, Eis aus Harnekop und Fleischgerichte aus Bliesdorf. Der Erlös aus dem Entenrennen kommt der Sanierung der Kalköfen zugute. Brennecke will damit zunächst ein Notausstiegsfenster finanzieren. In Kalkofen will Brennecke seine Sammlung von 2500 historischen Wriezener Postkarten zeigen.