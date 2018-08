Vier strahlende Gewinner

Elke Lang

Beeskow (MOZ) Mit besonders vielen Bravo-Rufen und starkem Applaus ging am Sonnabend in Beeskow und am Sonntag in Neuzelle der Internationale Opernkurs 2018 zu Ende. Zur traditionellen Abschlussgala wurden bei wieder sehr hohem künstlerischem Niveau aller Teilnehmer vier Preise an vier Künstler vergeben.

So, wie die 28. Operngala frisch und spritzig, aber auch einfühlsam bewegend durch das Preußische Kammerorchester Prenzlau mit Verdis Overtüre zu „La forza del destino“ unter dem Dirigenten Vinzenz Weissenburger begann, so endete sie auch: mit der wunderbaren Milica Lalosevic aus Montenegro. Die Grand-Prix-Gewinnerin des vorigen Jahres brillierte mit der Arie der Leonora „Pace, pace, mio Dio!“ aus der gleichen Oper und sang ganz zum Schluss neben dem Doppelpreisträger Stevan Karanac aus Serbien einen Solopart „Libiamo“, einem schwungvollen Chor aus Verdis „La Traviada“. Dieser hatte auch schon vor einer Woche in der Oper in der Scheune der Ragower Mühle als krönende Ensemble-Leistung zu Beifallsstürmen hingerissen.

Milica Lalosevic spielte bereits in der Scheune mit großer Präsenz eine herausragende Rolle. In diesem Jahr aber hatte sie außer Konkurrenz teilgenommen. Nun erhielt Stevan Karanac aus der Hand von Landrat Rolf Lindemann den Grand Prix des Landkreises. Bei der Gala mit der Arie des Tonio, „Ahl mes armis“, aus „La fille du régiment“ von Donizetti erntete er einen auffallend starken Applaus. Und das Publikum spielt bei solchen Konzerten mit Wettbewerbscharakter „eine entscheidende Rolle“. Darauf wies Rolf Lindemann in seiner Ansprache hin: „Sie motivieren, fordern heraus und geben die für jede Leistung so wichtige Resonanz.“ Die Zuhörer hatten das bereits beim Festlichen Liederabend nach Karanacs Vortrag des Schubertschen „Erlkönigs“ getan, so dass er bei der Auszählung der Stimmen für den von der Stadt Beeskow von Bürgermeister Frank Steffen verliehenen Publikumspreis an erster Stelle stand. Dass Grand Prix und Publikumspreis auf eine Person fallen, war bisher noch nicht vorgekommen.

Dafür konnte sich die aus dem gesamten künstlerischen Team von Oper-Oder-Spree bestehende Jury bei den so dicht aneinanderliegenden erstklassigen Leistungen nicht auf einen Sieger einigen. Den von der Sparkasse Oder-Spree durch Veit Kalinke, den Vorsitzenden des Vorstandes, übergegeben Interpretationspreis nahmen zu gleichen Teilen Laima Krigere und Irma Pavare aus Lettland entgegen.

Das ebenfalls von der Sparkasse Oder-Spree gestiftete Jutta-Schlegel-Stipendium, das eine erneute Teilnahme am Opernkurs ermöglicht, erhielt Peter Dolinsek aus Slowenien. Der Landrat konnte diesmal mit Darius Jonas Semaska den Botschafter der Republik Litauen begrüßen. „Mit Ihrer Anwesenheit unterstreichen Sie die internationale Ausstrahlung dieses Festivals und verweisen auf das unbeschreibliche Glück, uns an diesem lauen Sommerabend ganz selbstverständlich in der erweiterten europäischen Familie hier in Brandenburg im Landkreis Oder-Spree zu begegnen, zusammenzusitzen und der Musik zu lauschen.“

Aus Litauen befand sich unter den 20 Sängerinnen und Sängern Egle Slimaite. Mit ihrer voluminösen Stimme konnte auch sie sich mehrerer Bravo-Rufe erfreuen. Am stärksten vertreten mit sechs Teilnehmern war Serbien, aber auch die Niederlande, Österreich, Deutschland, die USA, Weißrussland, Slowenien, Argentinien und Montenegro waren diesmal dabei.