BMW-Treffen auf dem Flugplatz  lockt viele an

Thomas Berger

Eggersdorf/Mü Achteinhalb Stunden haben Michael Pietsch und Familie aus Waiblingen bei Stuttgart in dem roten Wagen gesessen, um bis zum BMW-Treffen im märkischen Eggersdorf bei Müncheberg zu kommen. Mit 792 Kilometer waren sie damit am Sonnabend die weitgereistesten Teilnehmer, dahinter lagen Gäste aus Rothenburg ob der Tauber. Bei einem früheren Treffen dort hatte Pietsch auch Kontakt zum Club Blau-Weiß Berlin bekommen, der nun auf dem Eggersdorfer Flugplatz sein viertes BMW-Treffen organisierte. Die ersten drei hatten in Jüterbog stattgefunden, so Club-Chef Manuel Fiebig, und vor dem Neustart jetzt lag eine zwölfjährige Pause. Der 2008/2009 etwas eingeschlafene Club mit derzeit 14 Mitgliedern hatte sich vor zwei Jahren neu zusammengefunden.

Etwa 150 Wagen aus der BMW-Familie waren zu bestaunen, angereist aus der Hauptstadt, dem Umland von Königs Wusterhausen bis Oberhavel, aber auch Dresden, Bautzen, Wolfenbüttel, Lüneburg, Pasewalk oder Parchim. Die meisten waren moderner Bauart oder aus den Neunzigern, wie der von Pietsch. Doch ebenso fiel ein Exemplar Modell AM4 Baujahr 1932, der Besitzer im Bernauer Raum zu Hause, ins Auge. (bg)