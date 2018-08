Bilder vom anderen Ich

Ulf Grieger

Reitwein. (MOZ) „Dieses wahre Ich, nach dem immer alle suchen, das gibt es doch nicht.“ Das meint die in Westberlin aufgewachsene und seit diesem Jahr in Regenmantel lebende und arbeitende Malerin Regine Kuschke. Sie stellt in den kleinsten Galerien der Welt, in Regenmantel, Dolgelin und Reitwein, vor allem Porträtmalerei aus. Am Sonnabendnachmittag gab es die Eröffnung in Reitwein.

Die Stimmung war sommerlich vergnügt. Es gab Kuchen, wunderbare Musik von Bach, gespielt von Meike Grosser auf der Geige und ein kunstinteressiertes Publikum, das gern in Plaudern kam. Dazu die mal unendlich traurigen, mal versonnenen oder melancholisch blickenden Gesichter auf den Bildern von Regine Kuschke. Das ist schon ein Kontrast, so recht nach dem Geschmack der Künstlerin. Sie zieht es vor, die Ambivalenz menschlicher Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das ist ihre Kunst. Nicht das glatte Lächeln, mit dem der Porträtierte um Sympathie wirbt. Sondern ein den Betrachter überhaupt ignorierender Blick in die sehnsuchtsvolle Weite, ins Verlorene oder mit sich dem Weltschmerz hingebenden Ausdruck. Ein Ich für sich, nicht für andere. Als wäre das Lächeln nur Maske, mit der wir den Alltag ertragen und die die Malerin auf ihren Ölbildern und Zeichnungen nun weglässt.

Michael Pommerening, der Galerist der Trafos, versuchte in seiner Einführung diese Deutung und begann mit einem Faustzitat: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen.“ Persönliche Unsicherheit und Angst werden nicht selten mit Masken überdeckt, mit der lächelnden Maske einer fraglosen Selbstsicherheit zumeist. Und er nimmt Bezug auf die zu Narrenkappen gewordenen Kronen auf den Köpfen einiger der gemalten Frauen und Kinder, um auf die Furchtlosigkeit der Narren und Clows zu verweisen. Im Video-Interview, das Pommerening auch mit Regine Kuschke gemacht hat, betont die Künstlerin, dass sie vor allem das Plakative zu vermeiden sucht. So sind vor allem auch Kinderporträts entstanden. Derzeit arbeitet sie an einer Serie über Mozart.

Michael Pommerening hat für die kleinen Galerien eine Spendenaktion gestartet: „Ich betreibe seit 7 Jahren dieses Kunstprojekt. Alle 6 Wochen ist dort eine neue Ausstellung zu sehen. Insgesamt bisher 42. Nun muss an den Galerien einiges instandgesetzt werden. Die Spendenaktion läuft im Internet, kann aber auch auf direktem Wege unterstützt werden. An den Galerieorten gibt es Spendenkästchen.(ulg)

Die Ausstellung ist bis zum 28. September im Trafo Regenmantel, in der Dolgeliner Waage und im Trafo Reitwein zu sehen.