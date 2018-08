Oldtimer- und Traktorentreffen begeistert die Besucher im Ziegeleipark

Stephanie Fedders

Mildenberg Der Lack glänzt. Chrom funkelt in der Sonne. Die Motorhaube weit geöffnet, dazu ein Hauch Benzin in der Luft. Sechs Zylinder, acht Zylinder… Wer hat mehr zu bieten? Oldtimerliebhaber waren entzückt beim Anblick dieser Schätze, die sich am Wochenende zur 16. Faszination Technik im Ziegeleipark Mildenberg präsentierten.

Verliebte Blicke allenthalben – eher selten gelten sie der Ehefrau. Mercedes, Trabant und Co. fordern die ganze Aufmerksamkeit des starken Geschlechts. Der Begriff „Männerspielwiese“ macht früh die Runde. Ein Opel Kadett Moskwitsch offenbart sein Baujahr: 1954. Auch das Geburtsjahr einer Besucherin aus Templin. Sofort wird verglichen: Wer hat sich besser gehalten? Ein ungleicher Wettbewerb, sind doch die meisten Fahrzeuge schon längst restauriert.

Das gilt auch für einen Fiat Topolino aus Verona. Ein echter Italiener, wie seine Besitzer. Barbara und Alberto Pimazzoni haben nicht nur ein Herz für alte Autos, sondern auch für Berlin. Dort wohnen sie die Hälfte des Jahres und unternehmen mit ihrem 500er B aus dem Jahre 1949 Ausflüge in die Umgebung. Vier Jahre lang hat Alberto Pimazzoni den Wagen restauriert, „mit Original-Teilen“, betont er. Nun haben sie sich das erste Mal auf den Weg nach Mildenberg gemacht und staunen nicht schlecht über den Trubel. Natürlich dauert es nicht lange, und die Besucher haben den „Neuen“ erspäht.

Für Jenifer Klein war der große Andrang der Aussteller absehbar. Die Mitarbeiterin des Ziegeleiparks und ihre Kollegen haben im Vorfeld bereits 280 Anmeldungen registriert. „Das ist Rekord, so viel wie noch nie“, freut sie sich. Die Hauptwiese ist bereits um 11 Uhr am Sonnabend brechend voll, sodass schnell alle weiteren Flächen angesteuert werden.

Das trockene Wetter hinterließ im Ziegeleipark deutlich sichtbar seine Spuren. Obwohl die Feuerwehr Mildenberg half, vor Veranstaltungsbeginn die Wege zu wässern, gewinnt der Staub im Laufe des Tages doch wieder die Oberhand. Für Notfälle haben die Organisatoren Feuerlöscher und Wasser auf der Fläche deponiert. Die Dampflok aber muss im Schuppen bleiben.

Hatten die Männer einmal keinen Blick für die Maschinen, dann lag das am Trödelmarkt. Werkzeuge und Ersatzteile stehen hoch im Kurs. Da ging auch mal so manche Kuriosität unter. Zum Beispiel die Kuchenform „Back dir deine Traumfrau“, angepriesen zwischen Christbaumständer und schnurlosem Telefon. Einer hielt am Sonnabend, am 18. 8. 18, seine echte Traumfrau im Arm: Peter Meinicke aus Mildenberg hatte am Vormittag im ehemaligen Umlader der Ziegelei Mandy Donath geheiratet. Die beiden nutzten die tolle Kulisse und flanierten an den Oldtimern vorbei. Mit dem Kran ging es in den Himmel über Mildenberg. Dort flogen ihnen die Herzen der vielen Besucher zu. Verliebte Blicke allenthalben…