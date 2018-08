Schmuckstück aus fünf Getreidesorten gefeiert

Ruth Buder

Krügersdorf Das Erntefest in Krügersdorf bot Sonnabend ein buntes Programm für die Besucher. Die Krügersdorfer Erntekrone wurde feierlich von zwei Reitern gebracht. Steffen Kukral und Angela Breme von der Coaching Ranch übergaben sie um 14.30 Uhr an Ortsvorsteher Karlheinz Sommer und Reinhard Märker, die das Schmuckstück aus verschiedenen Getreidesorten auf einen Pfahl inmitten des Festplatzes spießten. Zur Freude aller, die schon an den hübsch gedeckten Kaffeetischen saßen und auf den selbst gebackenen Kuchen warteten.

Es gab Applaus für den symbolischen Akt und das Erntedankgedicht, vorgetragen von Reinhard Märker. Die Erntekrone aus Weizen, Roggen, Gerste und Lein haben 13 Frauen und Kinder geflochten. „Die reine Herstellung mit dem vorhandenen getrockneten Material hat etwa fünf Stunden gedauert“, berichtete Bianca Härchen.

Karlheinz Sommer nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Helfern und Sponsoren zu bedanken. Unter anderem lobte er die örtlichen Jäger, die etwa 20 Kilogramm Wildbret für das Fest zur Verfügung gestellt hatten. Während des Kaffeetrinkens spielten die jungen Damen und Herren von der Musikschule Fröhlich bekannte Melodien zum Mitsingen und Mitschunkeln.

Auch für die Kinder war mit Spielen gesorgt. Beliebt ist immer noch der rustikale Spielplatz direkt neben dem Schloss. Wer sich noch Lektüre mit nach Hause nehmen wollte, konnte bei Regina und Klaus Schuster vom Grunower Bücherschuppen ein Buch für einen Euro mit nach Hause nehmen und damit einem gemeinnützigen Zweck dienen. Im vergangenen Jahr hat das Rentnerehepaar 1973 Euro an einschlägige Einrichtungen verteilen können.

Wer an diesem sonnigen Nachmittag eine Ansichtskarte von Krügersdorf kaufte, hatte auch die Chance, bei der Tombola zu gewinnen. Für diese war Marco Härchen verantwortlich, Mitglied der „Brigade zur alten Schmiede“. „Es gibt nur Naturalien zu gewinnen, alles Spenden von den Dorfbewohnern“, ist der Krügersdorfer stolz auf die originelle Idee. Körbeweise warteten Tomaten, Kürbisse, Äpfel und Kartoffeln auf die Abnehmer. „Wir haben sage und schreibe 30 Sorten Kartoffeln im Angebot, aber auch Heu, Stroh und Futterrüben.“ Allein die Verlosung war eine Gaudi.