Auf vielen Kunstfeldern zu Hause

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch das sagt schon etwas über Ehrhard Thoms aus: seine Erleichterung darüber, das dies ein Preis sei, für den er sich nicht erst habe bewerben müssen.

Dieses Vorführen der eigenen Arbeit und damit auch der eigenen Person ist seine Sache nicht. Um so schöner, dass das umfangreiche Werk des 1951 in Spreenhagen geborenen Bildhauers der ostbrandenburgischen Loscon-Kulturstiftung nicht nur ins Auge gefallen ist, sondern auch den zum sechsten Mal vergebenen Kunstpreis wert war.

Am Sonnabendnachmittag hatten Vorstandsvorsitzender Heinz Lassowsky und Geschäftsführer Herbert Schirmer dazu ins Frankfurter Kleist-Museum eingeladen, wo selbst die von Hausherrin Hanna Lotte Lund noch eilig nachgeorderten Klappstühle nicht ausreichten, alle interessierten Gäste zu fassen. Viele befreundete Künstlerkollegen waren darunter wie die Malerin und erste Loscon-Preisträgerin Erika Stürmer-Alex, Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase und seine Frau, die Choreografin Emöke Pöstenyi, sowie Schauspielerin Simone von Zglinicki.

Er sei für ihn ein „klassischer Künstler, der den Wandel der Zeit überlebt hat“, lobte Kollege Detlef Mallwitz Thoms in seiner Laudatio. Am Beispiel von dessen Wohnsitz in Marxdorf (Märkisch-Oderland) mit seinen unterschiedlichen Arbeitsmöglichkeiten skizzierte er dabei kurz die Felder, auf denen Thoms sich künstlerisch bewegt. Denn sein Zuhause ist seit jeher nicht nur die Bildhauerei, die er in den 80er-Jahren an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studierte. Thoms malt auch, zeichnet, collagiert.

Über den mit 3000 Euro dotierten Preis freue er sich sehr, sagte der 67-Jährige im Anschluss. Allerdings baue er auch Druck auf, ihm mit der weiteren künstlerischen Arbeit gerecht zu werden. Wie Schirmer verkündete, wird auf Thoms dabei noch eine weitere Aufgabe zukommen: Künftig soll er die Stelle von Mallwitz einnehmen, der die Loscon-Stiftung nach fünf Jahren verlässt.