Tödlicher Unfall in Lehnitz wirft Fragen auf

Heike Weißapfel

Lehnitz (MOZ) Zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer starb, ist es am Freitagabend in Lehnitz gekommen. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein zweiter Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

In der Nähe der Magnus-Hirschfeld-Straße auf der Bundesstraße 273 in Lehnitz, Richtung Schmachtenhagen, gerieten die beiden Männer auf der Suzuki um 18.25 Uhr in den Gegenverkehr und stießen dort frontal mit einem VW zusammen, in dem sich drei Insassen befanden. Diese blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Warum das Motorrad in den Gegenverkehr fuhr, konnte bisher nicht geklärt werden. Anders als von einer Nachrichtenagentur zunächst berichtet, stehe auch noch nicht fest, welcher der beiden jungen Männer der Fahrer des Motorrades und welcher der Beifahrer war, erklärte Polizeihauptkommissar Kai-Michael Schmidt. Die Zeugen des Unfalls im Auto hätten dazu keine Angaben machen können. Auch ein noch am Freitagabend zur Unfallstelle gerufener Gutachter der Dekra habe es bislang nicht ermitteln können. Der verletzte Krad-Fahrer konnte noch nicht befragt werden.