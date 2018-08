Seemannslieder und ein Schuss Nostalgie

Für jeden was dabei: Von Fisch über Kuchen, Wurst und Crêpes – die Auswahl auf dem Marktplatz in Fürstenberg war am Wochenende groß. Tilda und Betty fiel die Entscheidung hingegen nicht schwer. Bei den Dreijährigen kam die Zuckerwatte besonders gut an, von der konnten die beiden beim Altstadtfest am Samstag gar nicht genug bekommen. © Foto: Gerrit Freitag

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Schon beim ersten Altstadtfest haben die Organisatoren beim Programm wie beim kulinarischen Angebot darauf gesetzt, vieles in der Region zu lassen. Das hat auch jetzt wieder überzeugt und am Wochenende viele Besucher auf den Marktplatz gelockt. Und in diesem Jahr spielte sogar das Wetter mit.

Männer tragen auf dem Marktplatz große Bierfässer von einem Lastwagen herunter und schleppen sie dann nach und nach hinüber zu ihrem Getränkestand. Während dessen schlendern die ersten Besucher schon über das gerade eröffnete Altstadtfest in Fürstenberg. Vor dem Losstand gibt es schon ein kleines Gewusel. Ein Vater kauft für seinen Sohn zehn Lose, eine Oma für ihre Enkelin sogar 13. Auf einer der Bänke reißt das Mädchen die Papierlose sorgfältig auf. Die Ausbeute: Eine Prinzessin und ein König. Ziel des Spiels ist es, die ganze Königsfamilie zu bekommen. Vielleicht seien die restlichen ja beim nächsten Mal dabei, ermutigt sie die Oma.

Am selben Tisch, nur am anderen Ende der Bank, sitzt Monika Birkner mit ihrem Mann und trinkt eine rote Brause. Das Ehepaar aus Fürstenberg freut sich schon auf den Auftritt von Fräulein Biene und Band. „Die Musikrichtung klang interessant, deswegen sind wir hergekommen“, sagt die Fürstenbergerin. Schlager, Rock, Pop – alles, was das Herz begehrt“, so beschreibt die Sängerin selbst, was sie gleich auf der Bühne präsentieren wird. Auch neuere Sachen bekommen die Fans von ihr zu hören, wie die Sängerin aus Müllrose ankündigt. Sie habe kürzlich einen Song der DDR-Rockgruppe Wahkonda entdeckt und sich mit dem Komponisten Axel Hein in Verbindung gesetzt, sagt sie. „Den werde ich heute auch spielen.“ Dass sie auf dem Altstadtfest spielt, freut die gebürtige Frankfurterin auch deswegen, weil sie viele von den Zuschauern auch privat kenne.

Und eine lange Nacht ist es laut Veranstalter Torsten Maeding, der hier von allen Tschernie genannt wird, auch geworden. „Bis ein Uhr nachts ging die Party“, erzählte er dann am Samstag. Mit der Resonanz zeigte sich der Gastronom sehr zufrieden. Nicht nur konnte das Programm und Angebot laut Torsten Maeding in diesem Jahr noch einmal erweitert werden. „Auch vom Wetter her ist es fantastisch“, freute er sich. Auf ihn habe es so gewirkt, als sei rund um Fürstenberg herum eine Mauer gezogen worden, die sie anders als die anderen Gemeinden vom Regen verschont habe, sagte der Gastronom, der das Altstadtfest in diesem Jahr zusammen mit Hartmut Rose zum wiederholten Mal auf die Beine gestellt hat.

Etwas zu kämpfen mit dem Wetter hatten dennoch diejenigen, die am Samstag auf der Bühne gestanden haben. Dazu gehörten etwa die 16 Kinder der Kita Wilhelmina. „Eine kalte Dusche wäre jetzt nicht schlecht“, scherzte eine Erzieherin der Kita Wilhelmina auf der Bühne, während die Kinder dort tanzten, klatschten und sangen. Mutter Caroline nahm alles vor der Bühne mit ihrem Handy auf. „Er ist schon ein bisschen aufgeregt gewesen“, erzählte die Mutter. Doch danach gäbe es für ihren Sohn Eis und Getränke als Belohnung, kündigte sie schon einmal an. Überlegt hätten sich die Kinder das Bühnenprogramm, wie Uta Scheckel erläuterte, gemeinsam mit den Erziehern. Schon im vergangenen Jahr seien die Kinder beim Altstadtfest aufgetreten, wie die Inhaberin der Kita sagte. „Es ist schön, wie sehr uns auch die Eltern dabei unterstützen“, freute sie sich.

Und die „äquatorialen Temperaturen“ thematisierte an diesem Nachmittag auf der Bühne auch Horst Kramer vom Fürstenberger Männergesangsverein (MGV). Doch nicht nur. „So langsam wird es wieder was mit unserer Stadt“, lobte der Vorsitzende des MGV und stimmte passenderweise mit seinen singenden Knaben ein Lied von der „ewig lieben Heimat“ an. Mit Seemanns- und Volksliedern sorgte der Chor daraufhin bei den Besuchern, die bei allen Liedern durchgehend mitwippten und mitsangen, für gute Stimmung. „Wir kennen fast alle Mitglieder persönlich“, sagte eine 77-jährige Frau aus Fürstenberg. Es sei immerhin einer der ältesten Vereine im Ort und mit den Liedern werde auch sie immer ein bisschen nostalgisch, gestand sie.

Auch Sängerin Denise Blum kam während ihrer Songs immer mal wieder von der Bühne herunter und dem Publikum ganz nah. Sie sei, findet Organisator Torsten Maeding, ein adäquater Ersatz für Ronny Gander, der leider schon einen anderen Termin gehabt habe.

Besonderen Wert hat Veranstalter Torsten Maeding auf die regionale Verankerung gelegt, wie er betonte. Deswegen habe er sich nicht nur beim gastronomischen Angebot, sondern auch beim Bühnenprogramm regional orientiert. „Den Männerchor kennt hier jeder“, meinte er. Und durch das Programm der Kita habe man auch die Eltern mit ins Boot holen können.

Auch bei den Sponsoren und der Stadt bedankte sich der Veranstalter für das Engagement. Im Vorfeld habe er sich nämlich um verschiedene Genehmigungen kümmern müssen. „Das ging aber alles reibungslos.“