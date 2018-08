Virtuelle Tontauben im Visier

Henriette Brendler

Fürstenwalde Mit neuen Mitmach-Aktionen und dem beliebten Schießwettkampf um den Titel Festplatzkönig hat die „Schützengilde 1427 Fürstenwalde/Spree“ am Sonnabend ihr 32. Schützenfest gefeiert. Geehrt wurde auch das neue Königshaus.

Der Auftakt zum alljährlichen Schützenfest hat Tradition: Den besten Vereinsschützen wird die Amtskette überreicht. Über den Titel Schützenkönigin 2018 freute sich Petra Snelinski aus Petersdorf bei Bad Saarow, als Schützenkönig wurde der Rauener Stefan Weber ausgezeichnet. Nach dem offiziellen Part verteilten sich die Besucher schnell auf dem Gelände an der Buchholzer Chaussee. Die Fahnenträger der vier anwesenden Vereine wetteiferten am Schießstand um den Fahnenträgerpokal, während es sich die meisten bei Bratwurst, kühlen Getränken und Kuchen unter den Sonnenschirmen gemütlich machten.

„Wir haben in diesem Jahr einige Neuerungen im Programm“, verriet Vereinsvorsitzender Dirk Zurakowski. „Den Spaßwettkampf gibt es wegen der geringen Nachfrage nicht mehr. Dafür bieten wir den Armbrustwettbewerb und computersimuliertes Tontaubenschießen an. Außerdem gibt es Einkaufsgutscheine als Preise.“ Beide Angebote lockten viel Publikum in die alte Schießhalle. Conrad Neumann versuchte sich an der Armbrust und schaffte auf Anhieb 20 Ringe mit drei Schüssen. „Es ist nicht leicht, weil die Armbrust vorn schwerer ist und leicht kippen kann“, erklärte der Fürstenwalder. Zu besichtigen war auch die neue Schießhalle des Vereins. „Es geht langsam voran. Wir werkeln hier meist nach Feierabend. Als nächstes sollen der Fußboden und der Schallschutz eingebaut werden. 2020 wollen wir Eröffnung feiern“, so Dirk Zurakowski.

Ute Thieme gab derweil im Festplatzkönig-Wettkampf drei Schüsse auf die weiße Rückseite der Zielscheibe ab und kam auf 32 Ringe. „Ich schieße nur zum Spaß. Wir sind heute eigentlich hier, weil ein Mönchwinkler im Schützenverein ist und wir ihn mal in Uniform sehen wollten“, so die Mönchwinkler Ortsvorsteherin.

Festplatzkönig 2018 wurde Yvonne Malinski aus Fürstenwalde (36 Ringe). Den Armbrust-Wettbewerb gewann der Fürstenwalder Arnold Wunsch (27 Ringe).