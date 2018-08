Terrorszene größer als vermutet

Stefan Kegel

Berlin (NBR) Die terroristisch motivierte Szene in Deutschland ist offenbar größer als bisher angenommen. Aktuelle Zahlen des Bundesverfassungsschutzes sind um ein Drittel höher als vor einem Jahr.

Die Sicherheitsbehörden hätten in den vergangenen Monaten deutlich mehr derartige Personen identifiziert als noch im Frühjahr, teilte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mit. Demnach werden momentan 2220 Menschen dem sogenannten islamistisch-terroristischen Personenpotenzial zugeordnet. Das sind 300 mehr als noch im Mai und 500 mehr als vor einem Jahr. Dabei handelt es sich nicht nur um Gefährder – davon gibt es nach aktuellen Zahlen in Deutschland 776 –, sondern gewaltbereite Islamisten mit Deutschland-Bezug, also zum Beispiel auch jene, die zur Unterstützung der Terrormiliz IS nach Syrien oder in den Irak gereist sind und nach ihrer Heimkehr eine Bedrohung für die Sicherheit darstellen können. „Diese Zahl verdeutlicht das aktuelle Bedrohungspotenzial“, sagte Maaßen der Deutschen Presse-Agentur.

Auch über die rund 11 200 Salafisten in Deutschland gab Maaßen neue Zahlen bekannt. Demnach wird diese fundamentalistische Muslimgruppe von 26- bis 35-Jährigen dominiert. Ein Drittel der Mitglieder liegt in dieser Altersgruppe. Nur jedes achte Mitglied ist weiblich, und 90 Prozent haben einen Migrationshintergrund.

Unterdessen wirft die Anwältin des nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. den Behörden vor, ihren Mandanten fälschlich als Gefährder eingestuft zu haben. „Da werden Dinge erfunden, für die es keine Anhaltspunkte gibt“, sagte Seda Basay-Yildiz dieser Zeitung. „Dieser Mann war nie gefährlich.“ Das einzige Ermittlungsverfahren gegen ihn sei im Jahr 2007 aus Mangel an Beweisen eingestellt worden. Sami A. war vorgeworfen worden, in einem Al-Kaida-Lager in Afghanistan ausgebildet worden zu sein und in der Leibwache von Terrorführer Osama bin Laden gedient zu haben. „Der Fall meines Mandanten wird benutzt, um der Öffentlichkeit ein hartes Durchgreifen zu zeigen“, erklärte Basay-Yildiz.

Die aktuellen Vorwürfe, er betätige sich als Hassprediger, wies die Anwältin zurück: „Ich habe noch nie eine Hasspredigt von ihm gehört.“ Die Befürchtung, dass Sami A. nach seiner gerichtlich verfügten Rückkehr nach Deutschland in den Untergrund gehen könnte, nannte sie „absurd“. „Er wird nicht untertauchen“, versicherte Basay-Yildiz. Eine Rückkehr ihres Mandanten erwarte sie innerhalb der kommenden zwei Wochen, „vielleicht auch schon in den nächsten Tagen“. Tunesien habe keine Ausreisesperre gegen ihn verhängt. Das Münsteraner Oberverwaltungsgericht hatte am vergangenen Mittwoch entschieden, dass die Abschiebung von Sami A. grob rechtswidrig war und seine Rückholung verlangt.