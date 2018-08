Auf der Suche nach Lebensgefühlen

Eröffnung: Rossi (Thomas Rosslau) vom organisierenden Verein „Live in Reitwein“ sagt die ersten Bands an. © Foto: Jörg Hanisch

Groß Lindow „Misch Dich unter die Leute und Du wirst es mitbekommen“, war der Ratschlag von Janny, Petja und Kuni aus Randberlin. Die drei sprachen vom Lebensgefühl, als sie gerade ihr Zelt aufbauten und feststellten, dass bei der Luftmatratze zumindest das Wort Luft nicht mehr korrekt war. „Ja, so ist das eben, auch das ist Lebensgefühl“, meinte Petja, die mit der Truppe nicht das erste Mal in Groß Lindow war. Schon zum 22. Mal hieß es „Open Air in Groß Lindow“ und wie die Kennzeichen an Campern, Wohnmobilen, Bikes und Autos verrieten, kamen die Leute aus der gesamten Bundesrepublik. Sylvia und Peter aus Aue im Erzgebirge hatten von der Veranstaltung auf der Fahrt an die polnische Ostseeküste gehört und kurzer Hand Halt hier gemacht: „Wir wollen uns das nicht entgehen lassen. Das ist einfach Lebensgefühl pur und das wollen wir in vollen Zügen genießen. Die Ostsee läuft nicht weg“, so das Paar aus Sachsen, das ganz gern mal im Van übernachtet.

Da war es wieder das Wort „Lebensgefühl“. Irgendwie konnte man sich dem Eindruck nicht entziehen, dass es sich hierbei um eine ganze Lebensphilosophie der ehemals 68er Generation handelt – so eine Mischung aus Aufbegehren, Anderssein sowie Hingabe und sich Fallenlassen – im übertragenen Sinne, denn auch im Osten wurde nach Antworten gesucht. „Auch da gab es Nischen, wie in Beeskow, Bad Freienwalde, Königs Wusterhausen, wo sich die Szene traf, wir unsere Jugend genossen und von einer vielleicht auch anderen Welt träumten“, erinnerte sich Hans-Jürgen aus Königs Wusterhausen, der eine Haarpracht trug, wie sie Rainer Langhans zu besten Zeiten der „Kommune 1“ hatte. Kaum hatte er seinen Satz beendet, begrüßte er auch schon die nächsten Leute. Irgendwie schien man in eine große Familie hineingeraten zu sein.

Scheinbar erst unbeteiligt mit Bierglas in der Hand standen die Fans dann später in Gruppen oder in Reihen vor der Bühne und ließen sich allmählich mitnehmen in die Welt ihrer Musik, begannen sich im Takt zu wiegen und gaben sich ihren Gedanken und Gefühlen hin und das bis nach Mitternacht. Es war scheinbar das Event einer jung gebliebenen Generation, die trotz unterschiedlichster Lebenserfahrungen Idealen und der Musik ihrer Jugend treu geblieben ist.

So ähnlich bestätigten das auch die beiden Organisatoren vom Verein „Live in Reitwein“ Wolfgang Conrad und Thomas Rosslau, die sich sehr zufrieden mit dem Kartenvorverkauf und dem fortwährenden Andrang an der Abendkasse zeigten. „Das Open Air in Groß Lindow hat sich nach 22 Jahren überregional herumgesprochen und die Unkompliziertheit des ganzen Umfeldes ist vielleicht ein Teil dessen, was das Ganze ausmacht.“