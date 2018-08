Dekoratives Abbild des Lebenskreislaufs

Elke Lang

Bad Saarow Das Werden und Vergehen, den Kreislauf, dem alles Belebte und Unbelebte auf Erden unterworfen ist, widmet sich die Künstlerin Jutta Barth. Ihre Ausstellung „natura percepita“ mit Bildern und Objekten wurde am Sonnabend in der Kunstgalerie am Bahnhof Bad Saarow eröffnet.

Die Berlinerin kehrt das Motto um, indem sie vom Vergangenen zum daraus neu Entstehenden ausgeht. Das Thema Recycling spielt dabei eine Rolle. Aus Büroabfällen gewinnt sie die Masse, um neues Papier herzustellen. In das noch nasse Papier presst sie Fundmaterialien. Ein Triptychon ist nach dem Ort eines deutsch-polnischen Symposiums 2015 benannt, bei dem es entstand, „Smoldzinski Las“. In dieses ist „alles eingeschöpft, was am Strand so rumlag“, sagt die Künstlerin lächelnd. Das Ergebnis ist ein ungewöhnliches, dekoratives Abbild des Lebenskreislaufes, bei dem auch abgestorbenes Florales in der Kombination mit grafischen Strukturen und Acrylmalerei noch seine besondere Ästhetik erhält. Von der 18-teiligen, im vorigen Jahr entstandenen Serie „Rot-Schwarz-Blatt“ hat Jutta Barth vier Arbeiten ausgestellt, bei denen Blattskelette und Aquarell eine künstlerische Einheit bilden.

Bis 23. September, Mi, Fr, Sa, So 14 bis 17 Uhr in Bad Saarow, Bahnhofsplatz 4a