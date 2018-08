90 Einsatzkräfte bekämpfen Brand in Kompostieranlage

Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Feuerwehrgroßeinsatz in einer Kompostieranlage im Hoppegartener Ortsteil Münchehofe (Märkisch-Oderland): Dort war am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen.

Einsatzkräfte aus neun Orten wurden alarmiert, zeitweise waren 90 Feuerwehrleute vor Ort und 22 Fahrzeuge eingebunden. Mehr als 10.000 Kubikmeter Kompostabfälle waren aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Brand war laut Einsatzleitung schnell unter Kontrolle, aber die Bekämpfung des Feuers war schwierig.

Die Haufen mussten mit Maschinen und Schippen quasi komplett umgelagert werden, um mit dem Löschwasser an alle Stellen zu gelangen. Der Einsatz dauerte am Montagvormittag noch an. Derzeit laufen „Nachlöscharbeiten“, hieß es. Man hoffe, gegen Mittag so weit zu sein, den Einsatzort an den Betreiber der Anlage übergeben zu können.