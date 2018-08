Ihr Bücherregal wächst ständig

Oranienburg (MäSo/Märker) Die 29-jährige Christina kommt aus Oranienburg, arbeitet als Physiotherapeutin in einer Praxis und geht "voll und ganz" in ihrem Beruf auf, schreibt sie. "Ich finde es toll, Menschen zu helfen." Sie ist sehr ehrgeizig und bildet sich stets weiter. Christina liebt es, zu lesen und nach neuen Büchern zu schmökern. "Mein Bücherregal wächst stetig." Viele Jahre spielte sie im VSV Havel Oranienburg Volleyball, wo sie auch ihren Mann kennen lernte. "Es klingt zwar kitschig, aber ich gehe gerne in die Natur, um dort neben dem Alltag meine Ruhe zu finden, aber gegen eine Quad-Tour bin ich auch nicht abgeneigt." Außerdem zeichnet sie gern und ist bei Modenschauen als Fotomodel für ihre beiden Freundinnen dabei. "Mein Traum ist ein Haus am See."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2019 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!