50.000 Menschen zum Landesfest erwartet

dpa

Potsdam (dpa) Zum traditionellen Landesfest an diesem Wochenende werden in Wittenberge rund 50.000 Menschen erwartet.

Die Stadt in der Prignitz sei aber auch auf bis zu 80 000 Besucher vorbereitet, sagte der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Herrmann (parteilos), am Montag in Potsdam. Unter dem Motto „Leinen los zum Landesfest“ wird auf mehreren Bühnen ein buntes Programm geboten, daneben wollen sich Schulen, Unis und Berufsschulen vorstellen.

„Die Brandenburger Bildungslandschaft wird sich in ihrer ganzen Vielfalt und Pracht präsentieren“, sagte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Ein Höhepunkt ist am Samstagabend ein großes Feuerwerk mit Lasershow und Wasserfontänen am Ufer der Elbe.