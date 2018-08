Einbrecher entpuppt sich als Marderjäger

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Weil sie einen Einbrecher am Nachbarhaus vermutete, hat eine Oranienburgerin Sonntagnacht die Polizei gerufen. Sie meldete den Beamten eine Person, die auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße herumkletterte und dachte dabei an einen Einbruchsversuch. Auch eine Leiter habe die Anruferin am Haus stehen sehen.

Doch statt eines Einbrechers fanden die Polizisten den Hausbesitzer auf dem Dach, der gerade versuchte, den bei ihm lebenden und nachts aktiven Marder endlich auszusperren, indem er den Zugang über ein Loch im Dach versperrte.