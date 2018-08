Wie geil war das denn?

Torsten Gränzer

Milow Möge es das „Hörbar Blues Open Air“ noch lange geben, denn immer wieder beweist Veranstalter Carsten Fröhlich ein äußerst geschicktes Händchen bei der Wahl „seiner drei Headliner“. So auch beim zwölften Mal der mittlerweile traditionsreichen, jährlichen Veranstaltungsreihe, die seit geraumer Zeit am idyllischen Havelufer in Milow stattfindet.

Leider rock’n’roll-like etwas spät vor Ort, waren für mich nur noch die letzten Songs von Dynamite Daze zu vernehmen, die allerdings mehr als ordentlich klangen. Die feinste musikalische Klinge des Abends schwang allerdings das Trio Pete Gavin & Shanghai Blues Gang mit seinen hörenswerten Satzgesängen und geschmackvollen Kontra-, E-Bass und Didgeridoo-Einsätzen von Sideman Pick Stevens. Seit den Sechzigern ist der Londoner Pete Gavin musikalisch unterwegs, seit den 80ern - nachdem er seinen Job als Physiker aufgegeben hatte - ausschließlich auf den Bühnen. Noch länger tut es seine Gitarre, eine „National Duolian“ aus den frühen Dreißigern.

Pete ist mittlerweile Berliner und um die 70 Jahre alt, interpretiert eigene Songs und Altbewährtes aus der Blues-Historie bis hin zu Balladen mit sehr viel Seele, spielt virtuos sowohl auf dem Zupfinstrument als auch auf der Mundharmonika. Das Eis war also recht schnell gebrochen in Milow und die Band ein wahres Erlebnis, das sich so hoffentlich noch oft wiederholt.

Tja, und dann folgten auf einem völlig anderen Niveau die Deadbeatz - und ehrlich: mit so etwas Arschcoolem, was die beiden Österreicher Bernie Miller und David Karlinger dort hinlegten, hätte ich im Leben nicht gerechnet. Der Backdrop-Slogan „Too Blues to Punk, too Punk to Blues“ traf ins Schwarze, und das Publikum durfte sich immer wieder zwischen Blues-Standard-Tanz und leichtem Pogo entscheiden. Auf jeden Fall ging es wunderbar wild zu, sowohl vor als auch auf der Bühne.

Eine Augenweide, wie beide Musiker nebeneinander agierten und optische Akzente setzten: Während Miller mit Kontrabass, Retro-Mikro und -gesang den Leuten so gut wie keine Pause gönnte, stand ihm Schlagwerker Karlinger in nichts nach. Schon der Schlagzeugaufbau hatte etwas für sich: Snare und Bassdrum befinden sich nebeneinander, hochkant stehend, auf dem Boden und werden ausschließlich mit den Füßen gespielt, die rechts und links daneben drapierten Hi-Hats vorzugsweise mit den Fäusten verdroschen, und gleichzeitig dazu wird eine ekstatisch klingende Mundharmonika bedient, der auch nach zwei Stunden Permanentbetrieb die Puste nicht ausgeht. Hammer! Das war wirklich vom Feinsten!

Wem das nicht in die Gliedmaßen ging, der war nicht am Leben! Zumal die doppelt gebundene HK Audio-Actor drückend genug war, um wirklich jedes Geräusch von der Bühne laut über den Platz bis in den hintersten Winkel zu fegen - verdammt gut für das zahlreiche, feierwütige und angenehme Publikum vor Ort. Die Versorgung mit Essen und Getränken war wie gewohnt super, Crew und Bedienungen sehr nett, die Bands einfach klasse, wat willste mehr von einem Festival?

So machen mir Veranstaltungen am meisten Spaß - klein, liebevoll, aber mit einer ungeheuren Energie von allen Beteiligten. Wie schon erwähnt: Möge es das „Hörbar Blues Open Air“ noch lange geben…