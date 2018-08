Waldbrandgefahr in Berlin weiter sehr hoch

dpa

Berlin (dpa) Wegen der Dürre ist die Gefahr von Bränden in Berlins Wäldern weiter sehr hoch.

Die Aussichten für die kommenden Tage ließen eine weitere Zunahme der Waldbrandgefahr erwarten, warnte die Umweltverwaltung am Montag. Die Behörde erinnerte an das strikte Verbot, im Wald und an Badestellen am Wald zu rauchen, zu grillen und Lagerfeuer zu machen. Zudem dürften Autos nur auf Parkplätzen oder gekennzeichneten Randstreifen abgestellt werden, da sich trockenes Gras unter dem Fahrzeug leicht entzünden könne. Dies könne einen Waldbrand auslösen.

Am Sonntag hatte die Berliner Feuerwehr von etwa 100 Quadratmeter brennendem Unterholz im Grunewald berichtet. Auch in Brandenburgs Wäldern gab es in den vergangenen Wochen mehrere große Brände.