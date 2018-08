Ausnahmetalent am Flügel

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Mit 14 Jahren komponierte er seine erste Sinfonie, sie erhielt den Titel „Kraftwerk“. Alexander Maria Wagner gilt als Ausnahmetalent. In Oranienburg ist der junge Pianist und Komponist, Jahrgang 1995, bereits zum dritten Mal zu Gast.

In der Orangerie im Schlosspark wird er am Sonntag, 2. September, Werke der Klassik, der Romantik und der Moderne spielen. Auf dem Programm stehen Stücke von Mozart, Brahms, Korngold oder Liszt. Auch Eigenkompositionen führt Wagner auf. Im Jahr 2017 hat das Radiosinfonieorchester Moskau Wagners zweite Sinfonie und Tschaikovskys Erstes Klavierkonzert mit ihm als Solisten eingespielt. Sein aktuelles Album heißt „The Moscow Recordings“. Das Konzert am 2. September beginnt um 15 Uhr.

Karten gibt es in der Tourist-Information, Schloßplatz 2, Oranienburg, Telefon: 03301 6008110, online über www.reservix.de sowie in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 13, Kinder 7,50.