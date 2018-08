Stadtverwaltung zieht Mitte September um

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Noch sieht es nach viel Arbeit und Verpackungsmaterial aus. Aber die Termine sind gesetzt: Zwischen 17. und 21. September zieht die Stadtverwaltung Hohen Neuendorf vom Altbau in den dann fertig gestellten Rathauserweiterungsbau.

Weil alle mit dem Umzug beschäftigt sind, bleibt das Rathaus in jener Woche für den Besucherverkehr geschlossen. Wie Sprecherin Susanne Kübler mitteilt, sind insbesondere das Einwohnermeldeamt und das Standesamt davon betroffen.

Bürgerinnen und Bürger, die ab jetzt einen Ausweis oder Reisepass beantragen, sollten berücksichtigen, dass sie fertig gestellte Dokumente in der betreffenden Woche auch nicht abholen können, so der Hinweis von Susanne Kübler. Im Zuge der Amtshilfe sei über das Einwohnermeldeamt in Hennigsdorf, Rathausplatz 1 in Hennigsdorf, eine Notversorgung sichergestellt. Diese beinhalte das vorläufe Ausstellen von (Express-)Reisepässen. Aber auch hier können fertig gestellte Hohen Neuendorfer Dokumente nicht abgeholt werden.

Telefonisch ist die Stadtverwaltung erreichbar, aber einzelne Bereiche werden temporär durch eine zentrale Rufannahmestelle ersetzt, so Susanne Kübler weiter. Ab dem 24. September sollen alle neuen Büros besetzt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar sein.