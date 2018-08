Waldgrundschule wird für zwei Jahre zur Baustelle

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) In der Waldgrundschule Hohen Neuendorf hat der Abriss des alten Hortes begonnen. Der Flachbau weicht dem neuen Schulerweiterungsbau samt Hort.

Wie sieht denn das aus? Da kommen die Erstklässler am ersten Tag in die Schule, und die wird schon abgerissen? Nicht ganz, hat Schulleiter Holger Mittelstädt bei der Einschulungsfeier schon am Sonnabend die Eltern beruhigt. „Etwas Altes endet, etwas Neues kommt“ – insofern passte der Abriss dann irgendwie doch zum Schulbeginn. Visuell unterstützt wurde Holger Mittelstädt von einem Dachbalken, den er von der Baustelle mitgenommen hat. Der sperrige Holzklotz, aus dem lange Nägel herausragen, werde ihn in den kommenden Jahren begleiten, kündigt Mittelstädt an, zur offizellen Grundsteinlegung zum Beispiel oder auch zum Richtfest. Auch einen neuen, ordentlich bearbeiteten und gar nicht groben Klotz dient als weiteres Anschauungsmaterial.

Wie ihre Schule wächst, können die Kinder quasi live mitverfolgen. Auf der umzäunten Baustelle ist erst einmal der Abriss des alten Hortes im Gange. An seiner Stelle wird ein Neubau errichtet, der die Schule später insgesamt mit drei Gebäuden zu einem „U“ formt. Weitere Schulräume und der Hort werden in den dritten Trakt integriert. Eine große Mensa kommt hinzu, und auch die Bibliothek zieht in den neuen Anbau ein.

In zwei Jahren, so hofft Holger Mittelstädt, soll laut bisherigen Planungen das Gebäude fertig sein. Bis dahin wird es erst einmal umso enger. Einige Klassenräume werden nach der Schule auch als Horträume genutzt. Auf eine Lösung mit Containern habe die Schule nach reiflicher Überlegung verzichtet, so Mittelstädt. „Wir nehmen das für diese Zeit auf uns und rücken eben mehr zusammen.“

Für das kommende Schuljahr sieht er seine Grundschule gut aufgestellt. „Wir haben neue, fachlich sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen dazubekommen – und auch noch diejenigen, die wir uns gewünscht haben“, so Mittelstädt. Zudem seien mehrere zweijährige Projekte nach dem europäischen Programm „Erasmus+“ bewilligt worden. Mit Beziehungen nach Finnland ist die Grundschule über „Erasmus+“ bereits international verbandelt, das soll vertieft werden. Neu hinzu kommen Kontakte nach Schottland und England. Dabei geht es um kulturelle Erfahrungen mit europäischen Freunden.