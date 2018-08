Hennigsdorfs Ausländerbeirat feiert 20. Geburtstag

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit einem multikulturellen Fest will Hennigsdorfer Ausländerbeirat mit möglichst vielen Gästen seine Freude darüber teilen, dass das Gremium bereits seit 20 Jahren besteht. Die Party wird am Sonnabend, 15. September, im Stadtklubhaus gefeiert.

Als Hennigsdorfs Stadtverordnete am 22. April 1998 per Beschluss entschieden, einen Ausländerbeirat zu gründen, schrieb die Stadt fast ein Stück märkischer Geschichte. Denn knapp acht Jahre nach der Wiedergründung des Landes Brandenburg gab es erst vier solcher Beiräte. „In Oberhavel sind wir bis heute die einzige Kommune geblieben. Und auch der Landreis besitzt kein solches Gremium“, weiß Arpad Nagy, der seit einiger Zeit wieder der Vorsitzende des Beirats ist. Der Ungar, der schon zu DDR-Zeiten nach Hennigsdorf wechselte, gehörte zu den neun Gründungsmitgliedern, die am 23. September 1998 in den Ausländerbeirat berufen wurden. Die Mitglieder kamen damals aus sechs Nationen.

Trotzdem die Zahl der Menschen mit ausländischen Wurzeln immer mehr wuchs – 1998 lebten 570 Menschen aus 58 Nationen in der Stadt –, blieb der Kreis der Aktiven immer ein kleiner. Das hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn Nagy sich jetzt darauf freuen kann, einige Neuzugänge begrüßen zu können. Einen Bekanntheitsschub erlebte der Ausländerbeirat schon kurz nach seiner Gründung. Damals wurde im Einkaufszentrum Ziel das erste „Fest wie Weihnachten“ gefeiert. Die Veranstaltung wurde zur Tradition und wird seit drei Jahren vornehmlich von Schülern der Adolph-Diesterweg-Oberschule organisiert und dort veranstaltet.

Nagy und seine Mitstreiter haben zwar im Stadtparlament eine beratende Funktion. Doch dort melden sie sich kaum zu Wort. Ihre Intention ist es nicht, große Politik zu machen, sondern im Kleinen zu helfen. „Der persönliche Kontakt zu Flüchtlingen ist wichtig, um ihnen helfen zu können“, erläutert der 63-Jährige einen der Arbeitsschwerpunkte. Regelmäßige Besuche im Flüchtlingsheim, in den Nachbarschaftstreffs oder im Weltcafé stellen die Kontakte her. Vor allem die Suche nach Ausbildungsplätzen und Wohnungen bewegt viele Ausländer. „Wir begleiten sie zu Vermietern, helfen bei der Internet-Suche und geben Tipps, woher man Möbel und einen Umzugswagen bekommt“, beschreibt Nagy die Bandbreite der Hilfeleistungen.

Künftig wolle man sich aber auch verstärkt in Kindergärten und Altersheimen einbringen. In den Kitas ist die Zahl ausländischer Kinder bereits deutlich gestiegen, und für die Seniorenheime wird das in Zukunft erwartet.

Auch wenn der Jahresetat mit 4 250 Euro überschaubar ist, fühlen sich Nagy und seine Mitstreiter von der Stadtverwaltung und den Abgeordneten angenommen und unterstützt. Allerdings wächst in ihm ein wenig die Angst, dass der Rückhalt, den sie aus der Politik erfahren, nach den nächsten Kommunalwahlen geringer werden könnte. Mit Blick auf die AfD, die 2019 fürs Stadtparlament antreten will, sagt Nagy: „Wir haben schon Bedenken, dass der populistisch agierende Teil unter den Stadtpolitikern zunehmen wird.“ Aber nicht nur von dieser Seite könnte ihm ein schärferer Wind entgegenwehen. Auch aus den Reihen der Zuzügler, die schon sehr lange in Deutschland leben, höre er häufiger, dass sich um die Asylbewerber zu viel gekümmert werde. Unter den Ungarn kursiere für die, die sich dabei engagieren, das Wort Flüchtlingsstreichler. Und das sei alles andere als positiv zu verstehen.

Auch aus diesen Gründen hat sich Nagy vorgenommen, dass sich der Ausländerbeirat stärker in den Grund- und Oberschulen engagieren soll. Hier müsse der Grundstein für Werte wie Demokratie, Freiheit und Liberalismus gelegt werden.

Aufklärung und Hilfe sind das eine, Feiern ist das andere. Wenn der Beiratschef einmal träumen darf, dann sieht er vor seinem geistigen Auge „an einem Tag im Sommer ein großes Fest mit Musik und Tanz bis in den Abend. Ein Fest mit internationaler Küche, eins, an dem sich Einheimische ebenso beteiligen wie Hennigsdorfer mit ausländischen Wurzeln.“ Ein wenig wird dieser Traum demnächst wahr.

Am 25. September nämlich soll es von 15 bis 20 Uhr im Stadtklubhaus eine Party geben, bei der der 20. Geburtstag des Ausländerbeirats gefeiert wird. Neben Musik der afghanischen Band Ariana und Tänzen einer Frauengruppe aus Kenia wird es Spiele für Kinder und eine Fotoausstellung geben, die über die Hennigsdorfer Lernpatenschaften erzählt. Dass sich das Essenangebot nicht mit dem Grillstand des Jugendfreizeitzentrums erledigt, dafür stehen die vielen fleißigen Köchinnen und Köche, die seit Jahren das „Fest wie Weihnachten“ zu einem kulinarischen Vergnügen werden lassen.

20 Jahre nach der Gründung des Ausländerbeirats leben In Hennigsdorf Menschen aus 93 Nationen. Das Leben ist also bunter geworden in der Stadt. 1 886 Menschen mit ausländischer Herkunft entsprechen sieben Prozent der Bevölkerung. 1998 waren es 2,2 Prozent.