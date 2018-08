Geplante Betonanlage in Bärenklau sorgt für Unmut

Marco Winkler

Bärenklau (MOZ) Die Errichtung einer Anlage, mit der in Bärenklau Beton recycelt werden soll, sorgt in Oberkrämers Ortsteil für Unverständnis. Notwendig macht den Bau der sechsspurige Ausbau der A 10. Alter Fahrbahnbeton soll auf dem 17 000 Quadratmeter großen Areal verarbeitet und als Unterbau für neuen Straßenbelag wiederverwendet werden. Anwohner befürchten Lärm- und Staubbelästigung.

Verantwortlich ist die Berliner Firma Kemna Bau Ost. Sie wurde vom privaten Investor, der bis 2022 für 1,4 Milliarden Euro den nördlichen Berliner Ring ausbauen will, beauftragt, eine Aufbereitungsanlage zu errichten. Vorgesehen ist sie direkt zwischen Autobahn und Kirschenallee. Das Baufeld ist bereits zu erkennen. Als Begrenzung sind Halden mit Oberboden zu sehen, der von anderen A 10-Baufeldern abgehoben wurde. Das Areal liegt direkt am Bärenklauer Gewerbegebiet und grenzt an die Produktionshalle des Parkettherstellers Hinterseer.

Laut Anlagen- und Betriebsbeschreibung soll die nächste Wohnbebauung in 400 Metern Entfernung liegen. „Das stimmt so nicht ganz. Es sind nur 200 Meter“, sagt Klaus Oeder aus Bärenklau. „Es ist quasi direkt neben der Terrasse der Anwohner.“

Oeder, der die Sicherheitspartner im Ort leitet, spricht von erheblichem Unmut der Bärenklauer wegen der Anlage. Befürchtet werden nicht nur Krach, sondern auch eine Staubbelastung und erhöhter Verkehr. Per Lkw soll das Material in die Anlage gebracht werden, pro Tag zwischen 1.000 und 1 500 Tonnen. Die Anlieferung erfolgt laut Betriebsauskunft werktags zwischen 7 und 18 Uhr. In den ersten drei Monaten – im Herbst soll die Anlage in Betrieb gehen – ist vorgesehen, das zu brechende Material anzufahren, bis die Lagerflächen vollständig belegt sind. Das gesamte Lagervolumen beträgt 60 000 Tonnen. Nicht höher als fünf Meter soll ein Beton-Berg werden.

Klaus Oeder macht vor allem bevorstehender Lärm zu schaffen. Montag bis Freitag soll nicht nur Beton geliefert, sondern nach Prüfung auf Verunreinigungen auch gebrochen, also durch Zerkleinern recycelt werden. Maximal neun Stunden pro Tag, zwischen 7 und 17 Uhr. Am Tag sollen so 2 000 Tonnen Beton verarbeitet werden. Die Dauer des Betriebs ist begrenzt. „Die Brecheranlage wird insgesamt für maximal 40 Tage im Jahr eingesetzt“, heißt es in der Anlagenbeschreibung. Im Anschluss wird der recycelte Baustoff zwischengelagert und sukzessive in die neue Fahrspur eingebaut.

Doch es bleiben Fragen offen. Als Zufahrt soll im ersten Jahr die Kirchenallee dienen. Zu der Zeit, in der die direkt an der Anlage liegende Brücke neu gebaut werden soll. „Das funktioniert nicht“, so Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger. Eine Handhabe gegen die Brecheranlage habe die Gemeinde nicht. „Seine Bedenken konnte jeder Bürger im Rahmen des Planfeststellungverfahrens äußern.“ Fakt sei: Die Anlage werde in jedem Fall für ein Jahr betrieben. „Darüber hinaus ist eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz notwendig.“ Die zuständige Baufirma Kemna plant, die Anlage bis Ende 2022 zu betreiben. „Wenn entsprechende Lärm- und Staubgutachten positiv ausfallen, ist der Einfluss der Gemeinde gegen den weiteren Betrieb begrenzt“, so Eger.

Klärungsbedarf, was die Brückensperrung angeht, gibt es nach wie vor. Vorige Woche fand ein Vor-Ort-Termin mit den Akteuren statt. Ab Herbst dieses Jahres soll die als Bauwerk 77 gelistete Brücke vollgesperrt werden. Damit wäre Bärenklau zweigeteilt. Ortsvorsteherin Gundula Klatt (BfO) kritisierte das Vorhaben mehrfach. Schulbusse müssen dann umgeleitet werden; die Bärenklauer wären von ihrem Bahnhof abgekoppelt. Laut Dirk Eger gibt es noch keinen konkreten Termin für die Brückensperrung. Aus einer Notiz in einem aktuellen Protokoll geht zumindest ein Wunschtermin hervor: 1. Oktober. „Das ist aber nicht belastbar, weil noch zu viele Fragen offen sind.“ Sicher sei, dass große Baukrähne, die Brecheranlage, ein hohes Aufkommen an Lkw-Verkehr und verengte Straßen die Bärenklauer belasten werden.

Auf dem kommenden Ortsbeirat an diesem Donnerstag stehen sowohl Brecheranlage als auch Brückensperrung auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Alten Remonteschule.