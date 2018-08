Kleinkind misshandelt: Die lange Liste der Grausamkeiten

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) War es Körperverletzung oder ein Tötungsdelikt? Vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) hat am Montag die Neuauflage eines Prozesses wegen schwerer Kindesmisshandlung begonnen.

Mittelgroß und schlank, modischer Kinnbart und lange Koteletten, große Ohrringe und etliche Piercings – Angelo S. ist ein Mann, der auf sein Äußeres achtet und den Eindruck vermittelt, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Doch das täuscht. Der 29-Jährige aus Eberswalde hatte sich vor einem Jahr über viele Monate überhaupt nicht im Griff. Eine lange Liste von seelischen und körperlichen Grausamkeiten, begangen an einem wehrlosen Kleinkind, liegt gegen ihn vor.

Wie kam es dazu? Was genau hat sich ereignet? Welche Rolle spielte seine Verlobte? Inwieweit ist Angelo S. im juristischen Sinne für den späteren Tod von Emily verantwortlich? Es gibt zum Prozessauftakt viele offene Fragen. Beteiligte Juristen wollen auch unter vier Augen keine Prognose zum Verlauf abgeben, weil vieles noch unklar sei und es darauf ankomme, was die Zeugen und diverse Gutachter sagen werden.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift bislang davon aus, dass der Angeklagte seine leibliche Tochter ab August 2017 über Monate vernachlässigt und immer wieder geschlagen habe. Erst als die damals Zweijährige im Herbst 2017 angeblich einige Tage nach einem Treppensturz kollabierte, rief der Vater den Notarzt. Im Krankenhaus wurden schwere Schädelverletzungen diagnostiziert.

Im April dieses Jahres ist das Mädchen in einem Kinderheim gestorben. Auch aus diesem Grund wurde der Strafprozess gegen den Vater Anfang Mai gleich nach Beginn unterbrochen. Ein noch nicht öffentlich bekanntes medizinisches Gutachten zu den Todesumständen soll nun Klarheit bringen, wie die Vergehen juristisch zu bewerten sind. Denkbar ist, dass die Taten als Tötungsdelikt geahndet werden.

Für den neuerlichen Prozessstart am Montag war eine umfassende Aussage des Angeklagten erwartet worden. Er sah sich dazu jedoch aus gesundheitlichen Gründen an diesem Tag nicht in der Lage. Angelo S. habe seit drei Tagen nicht geschlafen, teilte sein Anwalt Alrik Kohrs mit.

Die Verhandlung wurde nach Verlesung der Anklageschrift unterbrochen. Nun will sich Angelo S. am Freitag, dem nächsten Verhandlungstag, ausführlich äußern. An dem Tag sollen auch die ersten Zeugen gehört werden. Insgesamt sind zehn Verhandlungstage eingeplant. Ende September soll ein Urteil gesprochen werden.

Die Staatsanwaltschaft hält dem Eberswalder bislang insgesamt 38 Taten vor. Er habe seine Tochter „böswillig vernachlässigt, hilflos im Stich gelassen, sie als Störfaktor und lästiges Übel behandelt“. Immer wieder habe er sie angebrüllt und „mit der flachen Hand wuchtig ins Gesicht geschlagen“. Mal fütterte er sie längere Zeit nicht, dann wieder wollte er sie zwangsweise ernähren. Er habe „keine Lust“ gehabt, sich um Emily zu kümmern, vermutet die Staatsanwaltschaft.

Zum Schlafen habe er sie zeitweise ans Bett gefesselt und das Seil an ihrem Arm erst am nächsten Morgen wieder gelöst. In einem Fall soll er ihr eine Tür mit Wucht gegen den Kopf geschlagen haben. Obwohl Emily daraufhin über Stunden benommen oder gar regungslos gewesen sei, nicht stehen und gehen, ja nicht einmal einen Löffel halten konnte, habe er gleichgültig reagiert, auf medizinische Hilfe verzichtet. Und dies, so die Staatsanwaltschaft, obwohl er gewusst habe, dass ein Arztbesuch geboten gewesen wäre.

„Emily gehörte nicht mehr zur Familie“, lautet der vorläufige Erklärungsansatz der Ankläger für die Gewaltorgie. Da die leibliche Mutter Emily nicht gewollt habe, sei das alleinige Sorgerecht an Angelo S. gegangen. Er habe das ausdrücklich so gewünscht, heißt es. Dann zog er mit einer neuen Frau zusammen, die mehrere eigene Kinder in die Beziehung mitbrachte. Man verlobte sich, im Frühjahr 2017 wurde ein gemeinsames Kind geboren.

War Emily daraufhin unerwünscht? Der Zeitpunkt für den Beginn der Attacken gegen sie deutet darauf hin. Ab Mitte 2017 habe Angelo S. laut Anklageschrift ihr gegenüber „keine positiven Vatergefühle“ mehr gehabt. Ihre Versorgung habe er teilweise den Kindern seiner Verlobten aufgetragen. Sobald er sich von Emily gestört gefühlt habe, sei er ausgerastet, während er sich gegenüber den anderen Kindern normal verhielt. Wie die Verlobte auf die Vernachlässigung von Emily reagierte, ist bislang unklar. Gegen die Frau wird ermittelt.

Zum späteren Tod des Kindes finden sich in der Anklageschrift keine Angaben. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Klageschrift noch einmal erweitert wird. Wie Emilys Tod juristisch zu bewerten ist, wird nun von der Kammer auf Basis des medizinischen Gutachtens und Zeugenaussagen in der Hauptverhandlung untersucht werden. Ein eventueller rechtlicher Hinweis der Vorsitzenden Barbara Sattler im Prozessverlauf könnte zeigen, wohin die Reise geht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Emily vor Beginn des Martyriums ein gesundes Mädchen war.