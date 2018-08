Eugal: Archäologen graben zuerst

Ulrich Thiessen

Ulrich Thiessen (MOZ) Brandenburgs Archäologen leben von Notgrabungen. Wo immer gebaut wird, dürfen sie zuerst ans Erdreich: beim Flughafen BER, bei der Erschließung von Tagebauen und natürlich bei einer neuen Erdgastrasse. In den nächsten Monaten ist es wieder einmal so weit.

Franz Schopper ist verhalten optimistisch. Der Landesarchäologe möchte keine falschen Erwartungen wecken. Sensationelle Entdeckungen ließen sich schließlich nicht planen.

Als vor rund zehn Jahren schon einmal eine Schneise für die sogenannte Opal-Trasse von der Uckermark bis zur sächsischen Grenze durch Brandenburg gezogen wurde, gab es rund 20 000 Fundstücke, die inzwischen in den Archiven in Wünsdorf liegen. Es ging um Münzen, Lanzenspitzen, Brennöfen oder Rasseln, die 4000 bis 5000 Jahre auf dem Buckel haben. Bei Alt Gaul (Märkisch-Oderland) wurden Pflugspuren aus der Zeit zwischen 2200 und 220 vor Christus entdeckt – die ältesten im Lande.

Besonders spektakulär war eine im Block geborgene Leiche aus der Mittelsteinzeit bei Rathsdorf im Oderbruch. Heute weiß man, dass es sich um eine Frau handelte, die vor mehr als 7000 Jahren lebte. Teile des Skeletts sind laut Schopper inzwischen freigelegt. Untersuchungen in einem Computertomografen des Berliner Leibnitz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung sollen weitere Erkenntnisse bringen, berichtet Schopper. Die Einrichtung in Berlin hat für ihre Forschungen einen so großen Tomografen, dass der gesamte Block untersucht werden kann.

Die jetzigen Grabungen bringen die Möglichkeit, beispielsweise Gräberfelder oder Siedlungen, die bei der Opal-Trasse angerissen wurden, weiter archäologisch zu erforschen. In Großbahren (Elbe-Elster) kann einer der größten bronzezeitlichen Friedhöfe weiter untersucht werden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern haben die Archäologen in Brandenburg kein eigenes Grabungsbudget. Sie sind auf die sogenannten „Verursacher“ angewiesen, die bei Bauarbeiten die Kosten für die Grabungen tragen müssen.

Bei der Opal-Trasse waren die Auftraggeber so von den Funden angetan, dass sie einen Großteil einer Ausstellung finanzierten, die in mehreren Landesteilen zu sehen war. Ob das auch diesmal möglich sein wird, ist noch völlig offen.

Für die nächsten Monate wünscht sich Schopper günstiges Wetter. Bei ersten Probegrabungen in der Uckermark erwies sich der trockene Sommer als Problem. Vielerorts wurde der Lehm betonhart. Für die rund 70 Archäologen, die entlang der 270 Kilometer langen Eugal-Pipeline zum Einsatz kommen, erhofft sich Schopper einen milden Winter.

Rekrutiert wurden sie aus ganz Norddeutschland und Polen. Alle Fundstücke werden dokumentiert – Scherben, Werkzeuge, Münzen aber auch Proben von organischem Material werden ins Landesfundmagazin nach Wünsdorf gebracht. Ob dessen Kapazitäten ausreichen, wird sich noch zeigen müssen. Die Löcher von Pfahlbauten oder alte Mauerreste werden kartiert und fotografiert. Dann kommen die Bagger und werden sie zerstören.