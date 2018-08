Theater auf der Havel auch in Strodehne

Manuela Bohm

Strodehne (MOZ) Zu Beginn der warmen Jahreszeit machte das „Traumschüff“ genannte Wasserfahrzeug bereits in Rathenow und Premnitz fest. Nach seiner Reise die Havel aufwärts und auf manchem Nebenfluß kommt das Theaterschiff in der kommenden Woche im Rahmen seiner Tournee 2018 zurück ins Westhavelland. Das Haveldorf Strodehne ist vorletztes Ziel des Jahres. Am Dienstag, 28. August legt das „Theaterschüff“ an der Festwiese, Kleindorf, an und bleibt dort für Aufführungen und Gespräche bis 2. September.

Auf dem Programm steht am 28. August, ab 19.30 Uhr ein Kennenlernen der Theatercrew. Bei Seemannsgarn und Schmalzstullen können Bewohner des Haveldorfs und Gäste mit der „Traumschüff“-Besatzung ins Gespräch kommen. Am Samstag, 1. September, 19.00 Uhr, kommt das Live-Hörspiel „Treue Hände - Teil 1“ auf die schiffbare Bühne: „Kauf dir ein schönes Westauto, dann erträgst du‘s leichter.“ Die Mauer ist gefallen, das Land verändert sich rasant. Zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Goldgräberstimmung und Zukunftsangst wird die ostdeutsche Wirtschaft neu organisiert – oder schlicht deindustrialisiert, je nachdem, wen man fragt. Die Serie „Treue Hände“ beschäftigt sich mit den Folgen der Wiedervereinigung und der Treuhandanstalt. Anhand von Zeitzeugeninterviews greift sie auch Geschichten von Betrieben entlang der „Traumschüff“-Route auf.

Das zweite Stück Planet Acasio hingegen ist ein fantasievolles und fantastisches Theaterstück für Kinder und Familien, das sich mit dem Weggehen und Begegnen fremder Wesen und Universen beschäftigt: „(...) ein Planet, der besser duftet als frisch gebackener Apfelkuchen.“ Das Universum ist unendlich, heißt es. Da draußen gibt es wohl Millionen und Abermillionen Planeten, und wer weiß - vielleicht leben dort lauter fremde Wesen? Aber hat sich jemand schon mal ernsthaft auf die Suche begeben? Was passiert, wenn wir plötzlich aufeinander treffen? Im Stück begeben sich zwei Himmelsreisende auf eine waghalsige, lustige Reise durch die unendlichen Weiten des Weltalls. Das zweite Stück kommt am 2. September, 15.00 Uhr zur Aufführung.