Neue Ideen für Neuruppins Stege

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Spaziergänger an der Neuruppiner Seepromenade werden es schon bemerkt haben: Die Stadt hat ein Problem mit ihren Stegen. Einer der Übergänge über den Klappgraben ist bereits gesperrt und soll repariert werden. Doch auch der direkte Nachbar-Steg zeigt erste Schäden im Holz.

„Wir haben ein paar Probleme mit unseren Anlegestellen und Stegen“, erklärte Uta Richter vom Neuruppiner Tiefbauamt vor einiger Zeit. Beispielsweise am Steg, an dem die „Kronprinz Friedrich“ ankert, sei in der Vergangenheit eine „Gefahrenabwehr“, also eine schnelle Reparatur, notwendig geworden. „In diesem Zusammenhang machen wir uns Gedanken: Wie gehen wir zukünftig generell mit unseren Anlegern und Stegen um?“, sagte Richter. „Wir denken auch darüber nach, die Materialien zu wechseln“, erklärte Richter. Das werde aber auf die Klappgraben-Brücke am Bollwerk noch nicht zutreffen. Da bleibt die Stadtverwaltung beim Werkstoff Holz, „schon allein aus optischen Gründen“. Bei anderen Anlegern und Stegen sei aber ein Wechsel möglich. Das werde derzeit im Rathaus geprüft. Die Ideen gehen in Richtung Kunststoff. „Da sind aber die Langzeiterfahrungen leider noch nicht vorhanden“, räumte Richter ein. Die Verwaltung habe sich jedoch schon diverse Stege angeschaut, die aus Kunststoff bestehen. „Da muss man aber wirklich viel Fingerspitzengefühl in der baulichen Ausführung haben“, so Richter. Da seien viele Firmen noch nicht soweit. Der Kunststoff bewege sich, dehne sich aus und brauche Spielraum. Das bringe einige Herausforderungen mit sich.

Auch der Anleger in Wuthenow ist von diesen Überlegungen betroffen. Dieser ist seit mehr als einem Jahr gesperrt. „Da laufen noch die Marktforschungsanalysen, wie man die zukünftige Nutzung gestalten kann“, sagte Uta Richter. Als Anleger für die Fahrgastschifffahrt sei der Steg zwar nicht mehr interessant, „aber gegebenenfalls für andere Möglichkeiten“. Genauer wurde sie in diesem Zusammenhang aber nicht. Eigentlich wollte die Stadt Neuruppin den Wuthenower Anleger privatisieren und um eine Sanierung herumkommen. Doch ein vehementes Votum aus dem Ort hatte das verhindert (RA berichtete).