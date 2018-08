Generationswechsel im Orchester

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Mit dem aktuellen Schuljahreswechsel ist das Jugendblasorchester Beeskow stark verjüngt worden. Gleich 13 Abiturienten haben das Ensemble verlassen. Sie sind durch Siebtklässler ersetzt worden. Am Sonntag haben die jungen Bläser im Schützenhaus ihr ersten Konzert gegeben und auf Anhieb für Begeisterung gesorgt. In der letzten Ferienwoche hatten sich die jungen Musiker mit ihren Lehrern und unter Leitung des Beeskower Standortleiters Jürgen Wesner in der mecklenburgischen Burg Stargard zum Proben aufgehalten. Offenbar mit Erfolg. Herausgekommen ist unter anderem eine dynamische Interpretation der Renaissance-Suite von Tilman Susato in einem anspruchsvollen Arrangement für Blechbläser. Nicht nur die, unterstützt von den Schlagwerkern waren im Schützenhaus zu hören. Auch das Gitarrenorchester unter der Leitung der Musiklehrer Jörg Bogadke und Burkhard Mikolai zeigten ihr Können. Jauchzende Zwischenrufe gab es für den Auftritt der Musikschul-Rockband „Grenzenlos“. Dabei handelt es sich um ein Ensemble von Schülern der siebten Klasse. Jetzt, nach den Ferien, sei der ideale Moment, um Kinder für ein Instrument anzumelden, so der Standortleiter. Kontakt unter Tel. 03366 520936.