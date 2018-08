Manager für den Klimaschutz

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin entwickelt sich mit dem Bildungszentrum Blumberger Mühle und einem eigenen Klimawandel-Manager zu einer bundesweiten Modellregion für praktischen Klimaschutz.

Am Nordpol schmilzt das ewige Eis, am Pazifik wüten verheerende Wirbelstürme, der Amazonas trocknet aus und in Deutschland häufen sich Wetterextreme wie sintflutartige Regengüsse und extreme Hitzewellen. Der Klimawandel ist längst überall spürbar und Klimaschutz von der globalen politischen Agenda zur lokalen praktischen Handlungsaufgabe geworden.

Mit diesem Anspruch setzt das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ein bundesweites Projekt mit dem Namen ZENAPA um. ZENAPA steht für Zero Emission Natur Protection Areas, was so viel bedeutet, wie Null Emission Naturschutzgebiet. Das Projekt läuft bis 2024 in zwölf deutschen Großschutzgebieten und will durch die Entwicklung eines Leitbildes, Bildungsangebote, Kampagnen, Konzepte und konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz vor Ort beitragen, Menschen sensibilisieren und Partner gewinnen.

Den Hut auf und die Fäden in der Hand hat Frieder Mundt. Er ist der regionale Klimawandel-Manager im Biosphärenreservat. Seine Aufgabe ist es, als Koordinator in Abstimmung mit Kommunen, Unternehmen, Naturschutzverbänden usw. Partner vor Ort zu gewinnen und lokale Projekte und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Er sucht den Kontakt zu Kommunalverwaltungen, zu Unternehmen oder Schulen, will sie für das Thema interessieren, bietet Beratung an und sucht gemeinsam nach geeigneten Maßnahmen, wie man schrittweise einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne. Das reicht vom bewussteren, nachhaltigen Konsum über Abfallverwertung und -vermeidung, Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energie bis zur Mobilität, wo nach Möglichkeit vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder E-Fahrzeuge umgestiegen wird. Man stehe noch am Anfang, doch interessierte Partner für konkrete Projekte gibt es schon. So hat die Firma Akotec eine Solardusche entwickelt und konstruiert, deren Prototyp jüngst in der Blumberger Mühle eingeweiht wurde, die aber auch für Campingplätze oder für den privaten Garten geeignet ist.

Auch die Bildungsarbeit gehört zum ZENAPA-Projekt. Partner dafür ist die Blumberger Mühle als Hauptinformationszentrum des Biosphärenreservates. Die Blumberger Mühle wurde im vergangenen Jahr als Wettbewerbssieger zum Bildungszentrum Klimaschutz ausgewählt, das einzige in Brandenburg. Im bundesweiten Netzwerk von insgesamt 16 dieser Zentren werden außerschulische Bildungsangebote für Kitas, Schulen und Familien sowie Fortbildungsangebote für Pädagogen entwickelt, die sich rund um das Thema aktiver Klimaschutz drehen. In der Blumberger Mühle ist dafür die Umweltpädagogin Evelyn Faust verantwortlich. Gemeinsam mit Klimawandel-Manager Frieder Mundt werden nun erstmals auch Kinder-Klimaschutz-Konferenzen organisiert. Die erste findet am 27. August in der Blumberger Mühle statt. Hier werden sich die Kinder, geführt vom Maskottchen Eisbär Knut, auf anschauliche und spielerische Weise intensiv mit dem Thema Klimawandel befassen. „Kinder sind die Generation, die die Folgen des Klimawandels ausbaden müssen, die aber auch wissen sollen, dass man nicht ohnmächtig ist, sondern selbst viel für den Klimaschutz tun kann“, sagt Frieder Mundt.