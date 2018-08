Unkrautbekämpfung führt zu Großbrand

Frank Groneberg

Weißenspring (MOZ) Bei einem Großbrand ist am Sonntag im Groß Lindower Ortsteil Weißenspring ein Wohnhaus weitgehend zerstört worden. Die vier Bewohner mussten vorübergehend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die gute Nachricht zuerst: Alle vier Bewohner des Hauses, das am Sonntagvormittag in Weißenspring in Flammen aufgegangen ist, konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen waren die drei Frauen (34, 57 und 86 Jahre alt) und der Mann (66) eingeliefert worden. Die jüngste der Frauen hatte zudem bei dem Versuch, das Feuer selbst zu bekämpfen, Brandverletzungen erlitten.

Die schlechte Nachricht lautet: Das Wohnhaus in der Dorfstraße muss abgerissen werden. Zwar sieht es von der Straßenseite aus, als sei nichts geschehen, im Erdgeschoss sind sogar noch die Gardinen hinter den Fenstern. Aber auf der Rückseite ist das Ausmaß der Schäden gut sichtbar. Dachgeschoss und Dachboden sind völlig ausgebrannt, ein Teil des Erdgeschosses ebenfalls, die Decke droht einzustürzen.

Es ist den Feuerwehrleuten zu verdanken, dass nicht noch mehr Häuser Feuer gefangen haben. Insgesamt zwölf vor mehr als 100 Jahren gebaute Häuser grenzen dort direkt aneinander. Sämtliche Freiwillige Wehren des Amtes Brieskow-Finkenheerd waren nach Weißenspring beordert worden. „Um 10.18 Uhr sind wir alarmiert worden“, berichtet Amtsbrandmeister Michael Lysz­czok. Erst ab 14.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte abrücken. Weil das Haus von außen wärmegedämmt war und beim Verbrennen der Dämmung giftiger Qualm freigesetzt wurde, mussten die Feuerwehrleute permanent Atemschutzgeräte tragen. Der Notarzt wurde mit einem Hubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) aus Bad Saarow eingegeflogen. Zwei Rettungswagen waren vor Ort. Als mit diesen die Verletzten abtransportiert wurden, forderte die Feuerwehr einen dritten Rettungswagen an – „für unsere eigene Sicherheit“, erklärt Feuerwehrchef Michael Lyszczok.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt – für die Untersuchungen zur Ermittlung der Brandursache. Alle Zugänge wurden versiegelt. Die Ermittlungen sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber schon jetzt ist klar: Der Großbrand ist wohl grob fahrlässig verursacht worden. Laut Polizei hatte der 66 alte Bewohner auf dem Hinterhof mit einem Gasbrenner Unkraut abgebrannt. Dabei fing ein Holzvorbau, der mit Kunststoff-Wellplatten gedeckt war, Feuer. Von dort griffen die Flammen auf einen mit Dachpappe gedeckten Anbau und dann auf das Haus mit seinen zwei Wohnungen über.

Das Amt will die vier Bewohner, die zunächst bei Verwandten und Bekannten wohnen, in einer leerstehenden Drei-Raum-Wohnung in Brieskow-Finkenheerd unterbringen, informiert Fachbereichsleiter Dirk Wesuls. Unbewohnbar ist allerdings vorerst auch das direkte Nachbarhaus – wegen des beißenden Qualms, der sich im gesamten Haus festgesetzt hat, und der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Eigentümerfamilie darf nicht im Haus übernachten und hat die Nacht von Sonntag zu Montag im Freien verbracht, auf einer Couch unter einer Markise. Am Montag stellte sie im Garten ein Zelt auf. „Wir wünschen uns jetzt keinen Regen!“, kommentiert die Frau des Hauses.