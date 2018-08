Orgelunterricht auf ganz hohem Niveau

Aus Kiel an die Oder: Präses Andreas Tietze (Mitte) wurde von Wolfgang Banditt (Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion) und Pfarrer Hilmar Warnkross (r.) in der Kirche St. Stephan in Gartz begrüßt. © Foto: Oliver Voigt

Jörg Matthies

Gartz (MOZ) Präses Dr. Andreas Tietze hat während seiner einwöchigen Sommertour durch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland auch der Stadt an der Oder einen Besuch abgestattet. Ein klei-­nes Orgelkonzert gehörte dazu.

Nachdem die Landessynode mit ihrem Initiativpreis „Der Nordstern 2018“ bereits im Frühjahr beispielhaftes kirchenmusikalisches Engagement gewürdigt hatte, stand die diesjährige Sommertour unter dem Thema „Zukunft der Kirchenmusik in der Nordkirche“. Präses Andreas Tietze bestätigte auch bei seiner kurzen Stippvisite in Gartz: „Kirchenmusik erreicht alle Generationen und verzeichnet seit Jahren wachsenden Zuspruch – sowohl bei Menschen, die der Kirche sehr verbunden sind, als auch bei anderen.“

In der Nordkirche könne man von einem Zuwachs von zehn Prozent seit der Gründung der sehr jungen Kirche vor sechs Jahren sprechen. „Unter anderem mehr als 34 000 Sängerinnen und Sänger wirken in rund 1400 Chören mit. Der Nachwuchs wird unter anderem in 395 Kinder- und 121 Jugendchören gefördert“, blickte er in die Statistik.

Spezielles Thema des Besuchs im südöstlichsten Zipfel der Nordkirche war der Orgelunterricht. Der 17-jährige Marian Geiger aus Penkun und Andrea Glös-Hiller aus Angermünde hatten zusammen mit ihrem Ausbilder, Kreiskantor Daniel Debrow (studierter Kirchemusiker), ein rund halbstündiges Programm für die Gäste vorbereitet und ließen das Instrument eindrucksvoll erklingen. „Orgelspielen habe ich mir erst autodidaktisch angeeignet, seit etwa drei Jahren bin ich bei Herrn Debrow, dem besten Orgelausbilder überhaupt“, lobte Andrea Glös-Hiller. Insgesamt gebe es derzeit zwischen Penkun, Gartz und Angermünde fünf Orgelschüler, erläuterte Debrow, zwei Erwachsene und drei Jugendliche. Zu Letzteren gehört Gymnasiast Marian Geiger. Elf Jahre spielt er schon Klavier, vor drei Jahren hat er mit dem Orgelunterricht begonnen und demonstrierte nun sein bereits beachtliches Können.

„Der Besuch ist auch eine Wertschätzung der Arbeit hier vor Ort. Es ist schön, dass ich mir im Sommer eine Woche Zeit für diese beeindruckende Reise durch das gesamte Gebiet der Nordkirche nehmen konnte“, sagte Präses Tietze. Er habe dabei die ganze Bandbreite der Kirchenmusik miterlebt, die unter anderem auch wichtig für die Tourismusentwicklung im Norden Deutschlands sei, spannte er einen neuen Bogen. Man müsse angesichts sinkender Mitgliedszahlen in der Kirche aktiv werden, um auch junge Leute zu begeistern – das Repertoire der Kirchenmusik werde beispielsweise immer mehr und ohne Konflikte auf die Popularmusik ausgedehnt, meinte der Präses.