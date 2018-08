Knochenjob hinter der Bäckertheke

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Sie müssen früh raus, stehen stundenlang im Laden, müssen freundlich sein und verdienen doch vergleichsweise wenig. Backwarenverkäuferinnen haben einen Knochenjob. Jetzt fordert die Gewerkschaft eine deutliche Anhebung der Tarife.

Rund 130 Frauen und Männer stehen Tag für Tag, häufig auch am Wochenende, in der Uckermark hinter den Backwarentheken. Sie heben schwere Kisten, machen sauber, backen Rohlinge auf. Doch sie bekommen kaum mehr als den Mindestlohn. Durchschnittlich verdient eine Fachverkäuferin nach fünf Jahren im Betrieb 9,30 Uhr pro Stunde. Bei ungelernten Beschäftigten liegt der Satz im ersten Jahr bei 9,05 Euro. „Die Arbeitgeber müssen die Zeichen der Zeit erkennen und beim Lohn jetzt deutlich was drauflegen, wenn sie überhaupt noch Bewerbungen bekommen wollen“, so Birgit Weiland von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Berlin-Brandenburg.

Zwar laufen gerade keine Tarifverhandlungen, dennoch prescht die Gewerkschaft mit ihrer Forderung nach Lohnangleichung vor. Denn der Job für die Fachverkäufer wird immer umfangreicher. „An Bäckereitheken geht es längst nicht mehr nur um den Verkauf von Brot und Kuchen. Die Mitarbeiterinnen backen die Teigrohlinge mittlerweile selbst auf – und zwar auch schon morgens vor der Ladenöffnung“, sagt Birgit Weiland. Zudem gehöre das Saubermachen und Aufräumen zum Job. Insgesamt sei aus dem reinen Fachverkauf inzwischen ein „Bäckerei-Allround-Beruf“ geworden. Hinzu komme in vielen Bäckereien der Imbiss-Betrieb. „Belegte Brötchen, Kaffee oder sogar Mittagstisch – immer häufiger sind die Beschäftigten auch noch als Gastronomen im Einsatz.“

Ein Bäckergeselle verdient laut Tarif nach drei Jahren mindestens 10,31 Euro. Daher verlangt die Gewerkschaft von den Arbeitgebern eine Anpassung. Mit der Ungleichbehandlung müsse Schluss sein, so Birgit Weiland. „Wenn die Löhne im Verkauf nicht rasch zweistellig werden, droht weitere Fachkräfteabwanderung in andere Branchen.“ Schon jetzt hätten Betriebe in der Uckermark große Probleme, Mitarbeiter für den Verkauf zu finden. Das Nachwuchs- und Fachkräfteproblem bestätigt auch Klaus Schreiber, Obermeister der uckermärkischen Bäckerinnung und Mitglied im Landesvorstand. Doch stecken gerade die kleineren Unternehmen in der Zwickmühle. „Die Chefs der backenden Betriebe hier in der Region haben das Problem, steigende Personalkosten über steigende Brötchenpreise umzusetzen. Das liegt am Lohngefälle.“ Außerdem würde der Wert der Arbeit bei vielen Menschen nicht so hoch geschätzt. „Die Leute merken erst im Urlaub, dass Backwaren auch deutlich teurer sein können.“ Auch die betriebswirtschaftlichen Daten würden die Angleichung etwa an Westtarife nicht hergeben. „Keiner spricht zurzeit über den deutlich angezogenen Mehlpreis, der mit schlechter Ernte begründet wird“, erklärt Klaus Schreiber.

Die Innung arbeitet daran, das gesamte Bäckerhandwerk wieder attraktiver für junge Leute zu machen. „Wir haben ja auch immer wieder Lohnsteigerungen in den vergangenen Jahren gehabt. Und es ist auch verständlich, dass die Leute mehr Geld haben wollen.“ Die Entgelte für Lehrlinge seien angehoben worden auf rund 800 Euro pro Monat im dritten Lehrjahr. Dennoch laufen etlichen Unternehmen die Angestellten weg, denn der Einzelhandel zahlt deutlich mehr. Nach Angaben der Gewerkschaft liegt der durchschnittliche Einstiegslohn zwischen 11,50 und 12,50 Euro. Weil die Backtheken häufig im Vorkassenbereich der Supermärkte liegen, wird eine schlechter bezahlte Backwarenverkäuferin schnell gefragt und wechselt dann.