Gedreht, gestutzt, geputzt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt hat das Marchlewski-Relief, ein 43 Jahre altes Kunstwerk am Julian-Marchlewski-Ring, saniert und wieder aufgestellt. Nach der Reinigung, Ausbesserung und Sanierung durch den Bildhauer Jörg Steinert hat sich das Kunstwerk jedoch verändert. Die beiden bis zu fünf Meter hohen Stelen fehlen jetzt. Sie wurden durch einen neuen Standfuß ersetzt, der die Sandsteinplatte mit dem Bronzerelief trägt.

Verändert hat sich auch der Standort. Das Kunstwerk, das früher nahe des Radweges am Marchlewskiring in Höhe des Fußgängerüberwegs am schwarzen Netto stand, findet man jetzt 600 Meter weiter südlich in Höhe des roten Netto-Marktes am Klinikum. Außerdem wurde das Kunstwerk so gedreht, dass die Bronzeplatte mit dem Profilbild des polnischen Revolutionärs nunmehr zur Straße zeigt. Bisher war von dort die Rückseite mit dem Zitat von Clara Zetkin „Die Geschichte der Partei ist Marchlewski’s Lebensgeschichte, verkörpert in revolutionären proletarischen Klassenkämpfen“ zu lesen.

Verändert haben sich auch die Inschrift „Julian Marchlewski“ auf der Vorderseite und das Marchlewski-Relief selbst. Auf der Bronzeplatte hat Jörg Steinert Ausblühungen beseitigt, die Oberfläche gereinigt und neu patiniert. Abgeplatzte Teile des Namenszuges hat der Bildhauer ausgebessert.

Für die Veränderungen des Kunstwerkes von Jürgen von Woyski (1929 - 2000) gibt es eine Reihe von Gründen. Zunächst abgestützt und dann abgebaut wurden die Stelen wegen mehrerer Risse. Die Standsicherheit des Bauwerks war bereits akut gefährdet. Für die 28 mal 20 Zentimeter starken Stelen, die aus drei Teilstücken bestanden und untereinander lediglich mit Beton verdübelt waren, hätte es unter heutigen Bauvorschriften angeblich keine statische Erlaubnis mehr gegeben. „Es grenzt schon an ein Wunder, dass das so lange gehalten hat“, schätzte Jörg Steinert ein.

Die neue Form des Kunstwerkes ohne Stelen, in der Höhe auf die Hälfte gestutzt und mit einem Block als Fuß erfüllt nunmehr die Anforderungen der Statik. Den neuen, etwas zurückgesetzten Standort am Ring zu finden, war fast noch schwieriger, weil kaum eine freie, geeignete Stelle zu finden war, unter der keine Leitung für Wasser, Abwasser, Strom, Gas oder Telefon lag.