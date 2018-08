CDU und Linke gehen Bündnis ein

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Ostprignitz-Ruppin haben Christdemokraten und Linke ein Bündnis für die Wahl eines Landrates am 6. September geschlossen. Das erklärte CDU-Kreisvorsitzender Jan Redmann am Montag. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Kreisbauern und Freien Wählern im Kreistag soll der Christdemokrat Egmont Hamelow zum neuen Landrat gewählt werden.

Bei der Direktwahl im Frühjahr war Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) am Quorum gescheitert. Laut Redmann wollen CDU und Linke noch vor der Kommunalwahl im kommenden Sommer gemeinsame Projekte umsetzen. Geeinigt habe man sich auch darauf, einen freiwerdenden Beigeordnetenposten mit einem Politiker der Linken zu besetzen. In der Landes-SPD löste die Ankündigung am Montag ein Beben aus. Von unfairen Verhalten des Koalitionspartners und von Auswirkungen auf die Unterstützung der angeschlagenen linken Gesundheitsministerin Diana Golze war die Rede. Die SPD stellt bei einer Wahl eines Christdemokraten in Neuruppin erstmals seit der Kreisreform 1993 nicht mehr die Mehrheit aller Landräte. Rebmann betonte indes, dass die Vereinbarung kein Signal für eine mögliche Zusammenarbeit nach der Landtagswahl haben werde.