Der Widerspruch von Idealismus und Verrat

Thomas Klatt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Film „Gundermann“ erzählt die Biografie des Lausitzer Liedermachers Gerhard Gundermann. Er war vieles zugleich: Baggerfahrer im Braunkohletagebau, Liedermacher, Stasi-Spitzel, Stasi-Opfer, DDR-Kritiker und DDR-Fan. Ein Workaholic, der mit 43 Jahren starb. Thomas Klatt sprach mit der Drehbuchautorin Laila Stieler.

Frau Stieler, als Regisseur Andreas Dresen Sie gefragt hat, ob Sie das Drehbuch schreiben wollen – hat Ihnen da der Name Gundermann etwas gesagt?

Ich hatte einige seiner Lieder gehört, war auch mal bei ihm im Konzert. Aber die Idee zu dem Film entstand bei mir erstmals, als ich Mario Ferraro, einen Freund von früher, nach längerer Zeit wiedertraf und er erzählte, dass er in Gundermanns Band spielt, der „Seilschaft“. Mario brachte „Engel überm Revier“ vorbei, die CD war gerade fertig. Die Texte berührten mich und ließen sofort Bilder entstehen. Ich weiß noch, dass ich spontan sagte: Das ist ja ein Film! Andreas Dresen trug sich auch schon länger mit der Idee zu einem Gundermann-Film. Ein paar Jahre später haben wir dann begonnen, uns konkreter darüber zu unterhalten.

Warum hat es so lange gedauert, bis der Film fertiggestellt war? War die Förderung nicht gesichert?

Wir fingen vor etwa zehn Jahren mit dem Projekt an. Es wurde ein langer Prozess von der Idee bis zum fertigen Film. Es musste ja wachsen, und wir sind behutsam vorgegangen. Ich stand vor der Frage, was ich aus so einem Leben erzählen kann, was für uns wichtig ist. Was hat das mit uns zu tun? Und dann die handwerkliche Crux einer Biografie: Sie ist so, wie sie ist, ich kann sie nicht zurechtbiegen, dass sie in eine Filmdramaturgie passt. Sondern ich muss umgekehrt herausfinden, welche Geschichten im realen Material stecken. Die Förderung war gar nicht mal der Punkt. Wir suchten vielmehr Mitstreiter und Produzenten, jemanden, der Geld mitbringt und zugleich Enthusiasmus und Gespür für diese Ostgeschichte haben würde. Schließlich haben wir mit der Pandora-Film-Produktion und mit Peter Hartwigs Kineo-Filmproduktion die Richtigen gefunden.

Sie haben sich stark auf die Figur konzentriert, und doch nicht die ganze Geschichte gekriegt? Was haben Sie weggelassen?

Ein ganzes Leben erzählen – wie viel Filmzeit würde das in Anspruch nehmen? Auch wollte ich nicht in die dramaturgische Falle tappen, dass ich Lebensstationen chronologisch nacherzähle. Selbst die spannendste Biografie wird auf diese Weise ermüdend. Es ging also von Anfang an darum, einen dramatischen, konflikthaltigen Ausgangspunkt zu finden. Hinzu kommen die finanziellen Grenzen. Viele Ereignisse aus den 70er-Jahren haben wir nicht erzählt, weil es finanziell zu aufwendig gewesen wäre, sie nachzustellen. Das Leben in der Stadt Hoyerswerda beispielsweise, als die Brigade Feuerstein entstand – das wäre auch interessant gewesen. Oder die klassischen Mauerbilder 1989/90, die haben wir aus anderen Gründen vermieden und uns dagegen konzentriert auf die Idee, das Leben eines Idealisten zu erzählen. Und dies in mehreren Facetten, also in seinem Verhältnis zur SED, zur Stasi, zur Kunst und zur Liebe.

Sie haben Gundermanns Stasi-Konflikt durch den gesamten Film geführt. Warum war das für Sie wichtig?

Zum einen, weil es mit uns zu tun hat. Dresen zum Beispiel ist selbst von einem Freund bespitzelt worden. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass wir zu diesem Thema etwas differenzierter erzählen wollen, als wir es bisher in Filmen gesehen haben. Diesen Widerspruch von Idealismus und Verrat in der Person Gundermanns. Oder diese Gleichzeitigkeit von Dafür und Dagegen, so wie ich sie bei vielen DDR-Bürgern erlebt habe. Also eine Haltung, die sagt, im Grunde find’ ich’s gut, aber auch wieder nicht, ich hab’ so viel zu kritisieren. Es ist Zeit, diese Schattierungen zu zeigen.

Zum anderen fand ich in der Recherche bald heraus, dass ich dieses Thema nicht nebenbei behandeln kann. Das Thema Stasi ist wie Kaliumpermanganat, sagte Klaus Koch, der Chef von Buschfunk, da kippst du nur ein Tröpfchen in einen Eimer Wasser, und alles färbt sich rot. Es zwingt, gründlich zu sein und genau hinzusehen. So wurde das zum Aufhänger, an dem wir Gundermanns Idealismus spiegelten.

Hat Sie das an dieser Figur Gundermann fasziniert?

Es sind diese zwei Seiten, die sich wie Pole gegenüberstehen: der Idealismus und der Verrat. Gundermann dachte, er könne Gutes bewirken, indem er Informant der Stasi wird. Angesprochen wurde er ja unter dem Vorwand, dass man bei Reisen ins westliche Ausland einen Aufpasser braucht. Wenn er sich dafür hergibt, so meinte er, dann kann der ganze Singeklub, die Brigade Feuerstein, künftig zu Konzerten reisen und nicht nur Einzelne. Auch dachte er, die Stasi könne Probleme in der Produktion, also im Tagebau, lösen. Und dafür hat er eben auch andere Dinge gepetzt. Auf der anderen Seite war er ja auch Opfer und wurde, nachdem er seine Zusammenarbeit aufgekündigt hatte, selbst von der Stasi bespitzelt.

Aber wie gesagt, für mich ist dieses Thema nur eine Facette seiner Unbedingtheit, seines Idealismus. Ganz ergreifend kommt diese Seite an ihm für mich zum Ausdruck in der Liebe zu Conny, die er liebt, obwohl sie verheiratet ist und schon ein Kind hat, und es scheint ausweglos, aber er lässt nicht locker, auch als sie noch ein zweites Kind bekommt, und er wartet fünf Jahre, bis er sie endlich kriegt und heiratet.

Der Film ist in vielen Medien in Ost und West schon vor dem Kinostart ungewöhnlich präsent. Wenn man ihn auf seine politischen Stichworte reduziert wie Stasi, SED, Kohle, DDR – glauben Sie, dass diese Themen im Westen anschlussfähig sind?

Ich glaube, Idealisten gibt es überall und damit zugleich die Frage: Wie verhalten sich Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Situationen, unter dem Druck bestimmter Verhältnisse? Warum soll das zum Beispiel in NRW nicht interessant sein? Von dort kam übrigens der größte Teil unserer Förderung, vielleicht weil es auch ein Kohle-Land ist. Das ist doch ermutigend. Möglicherweise fragen die Zuschauer dort nach den konkreten Situationen: Wie war das mit der Stasi, mit der SED und dem Leben in der DDR? Man nimmt etwas mit, was man nicht kennt, und fragt nach. Das wäre schön.

Andreas Dresen hat vor einiger Zeit gesagt, dass die DDR-Geschichte im Westen nicht als deutsche Geschichte wahrgenommen wird. Ein Geschwür, das man nur entfernen muss. Kann der Film mithelfen, solche Einstellungen zu ändern?

Was kann ein Film ändern? Da wag’ ich keine Prognose. Wichtig ist, dass wir etwas anstoßen, Fragen aufwerfen und ins Gespräch kommen. Das würde ich mir wünschen. Der Film lebt auch von der Musik und den Texten Gundermanns, den Alexander Scheer so hingebungsvoll spielt. 16 Lieder singt er. Und Musik hat ja immer eine direkte emotionale Wirkung.

„Gundermann“ läuft ab Donnerstag in den Kinos; Filmvorführung und Gespräch mit Andreas Dresen und Alexander Scheer, 2.9., 18 Uhr, Theater am Rand, Zollbrücke, Kartentel. 033457 66521