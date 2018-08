Zwölfjährige spendet Haare für krebskranke Kinder

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 36 Zentimeter lang sind die sieben Zöpfe, die Amelie Kaiser nach Wien schicken wird – die Zwölfjährige spendet ihre Haare für krebskranke Kinder. Spezialisten fertigen daraus Perücken. Die Fürstenwalder Friseurin Jenny Mielke will durch kostenlose Schnitte Spender gewinnen.

Wenn Amelie Kaiser in den zurückliegenden Jahren in den Spiegel schaute, hat sie stets ein Mädchen mit langen, rotblonden Haaren gesehen. „Ich wollte sie immer lang haben, bis unter den Popo“, sagt die zwölfjährige Molkenbergerin. Das ist nun erst mal vorbei. Sieben 36 Zentimeter lange Zöpfe liegen in einer Plastiktüte und warten auf ihre Reise in Österreichs Hauptstadt Wien. Beim Verein „Die Haarspender“ sollen Perücken für krebskranke Kinder, die durch Chemotherapie ihre Haare verloren haben, daraus werden.

Es war Ende Juli, als Amelie Kaiser den Entschluss fasste, sich von ihrer Mähne zu trennen. Der Urlaub in Ungarn stand kurz bevor. „In der Hitze schwitzt man ja auch so unter den Haaren“, erklärt sie. Da weder sie noch Ihre Mutter, Stefanie Kaiser, wusste, wie lange Haare gelagert werden dürfen, bevor sie verarbeitet werden müssen, begann eine schnelle Recherche. Im Gespräch mit dem Kinderlaecheln-Förderverein für krebskranke Kinder Berlin-Buch sei sie auf den Verein „Die Haarspender“ aufmerksam gemacht worden, beschreibt die 44-Jährige.

Dessen Vertreter zeigte sich am Telefon hocherfreut und aufgeschlossen, berichtet Stefanie Kaiser. „Stecken Sie die Zöpfe einfach in einen Briefumschlag“, habe der Rat des Vorsitzenden, Holger Thomas Möller, gelautet. Die Haare würden ihre Originalfarbe behalten, nennt die Mutter noch einen Punkt, der sie freut.

Ab einer Länge von 27 Zentimetern ist die Spende möglich. „Aus meinen Haaren kriegt man schon einen Bob“, weiß Amelie . Ihre Mutter lächelt. „Ich fand es von Anfang an eine tolle Sache, dass sie ihre Haare spenden will“, sagt sie mit Blick auf ihre Tochter. „Ich wollte einfach anderen helfen“, nennt Amelie Kaiser ihr Anliegen. „Ich würde auch nie eine Glatze haben wollen.“

Am 28. Juli fuhren Mutter und Tochter schließlich zu Friseurin Jenny Mielke. Die 36-jährige Fürstenwalderin teilte das Haar in sieben Zöpfe, hielt zur Sicherheit noch einmal ein Lineal an die abzuschneidenden Strähnen und setzte die Schere an. „Als ich am Kopf gemerkt habe, wie sie schneidet, war das schon ein komisches Gefühl“, weiß Amelie noch sehr gut. „Sehe ich dann schön aus oder doch hässlich“, ging es ihr durch den Kopf. Beim Blick in den Spiegel war sie dann aber doch positiv überrascht vom Resultat.

Für die neue Frisur wollte Jenny Mielke kein Geld. „Ich habe schon im Bekanntenkreis mitbekommen, wie jemandem nach der Chemotherapie die Haare ausgefallen sind“, sagt sie. Und so habe sie seit einer Weile überlegt, wie sie helfen könne. Dass es auf diese Art funktionieren kann, sei ihr durch Amelie bewusst geworden.

Mit den Vereinen „Kinderlaecheln“ und „Haarspender“ wolle sie die Einzelheiten absprechen, dann eine Facebookseite gestalten, darauf Amelies Geschichte erzählen und über das Angebot von kostenlosen Haarschnitten weitere Spender gewinnen. Gut möglich, dass Amelie in zwei, drei Jahren auch wieder bei ihr auf dem Stuhl sitzen wird. „Ich würde das noch mal machen“, sagt sie über die Spende.

Infos: www.diehaarspender.at