Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis beim Stadtradeln dabei

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) „Wenn der Radweg an der B1 fertig wäre, würde ich zumindest ab und zu zur Arbeit nach Seelow radeln“, sagt Angelika Voigt. Die in Manschnow lebende Leiterin der Seelower Tourist-Information hatte sich am Montag Nachmittag das Rad ihrer Schwiegertochter ausgeliehen, um beim Anradeln für den Wettbewerb „Stadtradeln“ dabei zu sein. „Die zwei E-Bikes unserer Tourist-Info waren schon vergeben“, so Voigt.

Auf einem der E-Bikes radelte Bernd Sachse aus Strausberg. Der Linken-Politiker ist der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Kreistages, aus dem der Vorschlag zur Beteiligung des Landkreises am internationalen Radfahr- und Klimaschutz-Wettbewerb „Stadtradeln“ kam. Märkisch-Oderland ist erstmals dabei.

Der Beigeordnete des Landrats Rainer Schinkel begrüßte am Montag, kurz vor 16 Uhr, rund 20 Teilnehmer zum Anradeln vorm Haupteingang der Kreisverwaltung. Er freute sich, dass Vertreter aus allen Teilen Märkisch-Oderlands gekommen waren.

Wriezens neuer Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) hat sogar ein eigenes Team „Lebendiges Wriezen“ gegründet. Aus seiner Stadt waren auch die SPD-Kreistagsabgeordnete Jutta Werbelow und zwei Mitstreiter aus dem Wriezener Ortsverein zum Anradeln gekommen.

Unter den inzwischen 76 registrierten Wettbewerbs-Teilnehmern aus dem Landkreis (Stand Montag Mittag), die sich in Teams wie Kreisverwaltung, Kreissportbund, Kreistag, ADFC-Ortsgruppe Strausberg und Offene Gruppe MOL organisiert haben, ist mit Seelows Ex-Bürgermeister Udo Schulz ein bekennender und sehr aktiver Radwanderer, der Kilometer und damit Punkte für den Landkreis erfahren will.

Den weitesten Anfahrtsweg – auf dem Rad! – hatte der neue Leiter der unteren Naturschutzbehörde des Kreises, Björn Ellner. Er war am Montag um 5.30 Uhr in Oderberg aufgebrochen und brauchte rund drei Stunden bis nach Seelow.

Bis zum 9. September zählt nun jeder für Märkisch-Oderland registrierte Radfahrer und gefahrene Kilometer. Bis zum Schluss sind Anmeldungen möglich unter: www.stadtradeln.de.