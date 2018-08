Liebeslieder im Kloster

„Combo CAM“ in Altfriedland: Eine szenisch und musikalisch dargebotene Satire über Himmel und Hölle kam beim Publikum besonders gut an. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Altfriedland Von Juli bis Mai finden im Kloster Altfriedland insgesamt neun „Konzerte im Refektorium“ statt. Am Sonnabend gastierte bei der dritten, völlig ausverkauften Veranstaltung der beliebten Musikreihe die „Combo CAM“.

Das 2016 in Leipzig gegründete Ensemble „Combo CAM“ vereint junge Kammermusiker, die sich vorwiegend mit Musik des Barockzeitalters aus Frankreich, Italien, Spanien und Südamerika beschäftigen. In ihrem in Altfriedland vorgestellten Programm kombinierten sie ihr hohes musikalisches Können, mit für Liebhaber historisch konzertanter Musik völlig ungewohnten kabarettistischen Elementen.

„Doris Meeresbüchner“, eine Kunstfigur, trieb bei zahlreichen Moderationen, Spielszenen und musikalischen Einlagen den programmatischen Inhalt des Konzertes gekonnt mit voran. Und dieser lag, wie die in einem buntem Pünktchenkleid auftretende „Dame“ gleich zu Beginn dem Publikum verkündete, bei nichts Geringerem als folgenden Fragen: „Wo genau fängt Frieden an und wann hört er auf? Ist Frieden mit dieser Art Mensch überhaupt möglich? Und warum haben wir es in all den vergangenen Jahrhunderten nicht geschafft, die Kriegstreiber dieser Welt zu entmachten?“

Inspiriert und ausgehend von einem Liebeslied von Tomas de Torrejon y Velasco aus dem 17. Jahrhundert erkoren die jungen Musiker im weiteren Verlauf ihrer Aufführung letztlich die Liebe zur einzigen wirksamen Gegenmacht von Destruktion, Leid und Krieg. Dazu erklangen neben Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann Claudio Monteverdi und Andrea Falconieri unter anderem etliche historische spanische, bolivianische, sephardische und israelische Musikstücke. Auf ernst und getragen wirkende Musik folgten in stetem Wechsel immer wieder lebensbejahende musikalische Statements mit humorvollen Elementen.

Großen Applaus erhielt unter anderem eine szenisch und musikalisch dargebotene Satire über Himmel und Hölle. Nachdenklich stimmte eine Pantomime, in der Doris Meerbüchner aus einem Koffer den Anzug eines offenbar erschossenen Angehörigen holte und das Kleidungsstück anschließend liebevoll in ihre Arme schloss.

Mitreißend gestalteten sich zahlreiche Liebeslieder, die rhythmisch und vokal kraftvoll optimistisch einen Sieg von Liebe und Menschlichkeit verhießen. So auch die zum Abschluss vom Publikum gefeierte „Tarantella del Gargano“, in der es übersetzt heißt: „Wie stelle ich es an, diese Frau zu gewinnen? Einen schönen Rosengarten muss ich pflanzen, einen Garten ringsumher...“, Doris Meeresbüchner fügt dem ihre eigene Vision hinzu: „Menschen aller Generationen tanzen auf den Straßen und Gassen der ganzen Welt ausgelassen und fröhlich zu den Klängen einer Folia“ (einem barocken Klangmuster)“. Dieses Bild erinnerte inhaltlich stark an den denkwürdigen Sinnsatz John Lennons: „The War is over.“

Es folgt am Sonnabend um 16 Uhr ein Konzert des Finsterbusch-Trios mit J.S. Bachs Goldberg-Variationen. Der für Streichtrio bearbeitete Variationenzyklus des Thomaskantors spiegelt das Werk in einem neuen Klang, darauf darf man zu Recht gespannt sein, so Ernst Herzog vom Veranstalter.