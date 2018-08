Humorvoller Abendritt durch die Musikstile

Josefine Jahn

Reitwein (MOZ) Friedrich August Stüler, ein Schüler des Baumeisters Schinkel, hätte dieser Abend vielleicht gefallen. Als er die Dorfkirche im Oderbruch-Dorf Reitwein Mitte des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil errichtete, hatte er freilich noch nichts von der Zerstörung des Backsteingebäudes im Zweiten Weltkrieg geahnt. Umso mehr hätte es ihn womöglich gefreut, dass die Kirche nach wie vor – auch ohne Dach – für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. So auch für den 14. Reitweiner Musiksommer, der am Sonnabend mit einem Auftritt der Band „La Marche“ seinen Abschluss fand.

Das Reitweiner Heimatverein „AnSporn“ hatte die Veranstaltung organisiert, zu der zahlreiche Gäste in die Kirchruine am Fuße der Reitweiner Berge gekommen sind. Noch im Hellen beginnt das Konzert, Menschen schunkeln, tanzen und hüpfe teilweise barfuß unter freiem Himmel, der sich bald rötlich verfärbt. „Das sieht schön aus, von hier“, sagt Thomas Strauch, Bassist in der 2002 gegründeten Band lobend gen Publikum. Tatsächlich bewegen sich die Tanzenden ganz ungezwungen, manche mit Kindern auf dem Arm, zur Musik, die zwischen Chanson, Folk, Klezmer und anderen Stilrichtungen variiert. Dank des von Andreas Böhnke gespielten Akkordeons kann man sich in einem Stück in eine Pariser Seitenstraße mit netten Bistros versetzt fühlen, im nächsten Moment in lässiger Manier zu einer Cover-Version von Tom Waits’ „Ice Cream Man“ wippen. Die Wortbeiträge des Thomas Strauch zwischen den Stücken (“Tom Waits hat uns so lange gebeten, mal was von ihm zu spielen, dass wir jetzt gleich zwei Lieder von ihm im Programm haben.“) sowie die Mimik der anderen Bandmitglieder, insbesondere von Sänger Thomas Ehrenberg, versorgen das Publikum neben grandioser Tanzmusik auch mit einer guten Portion Humor.

Mitglieder des Vereins „AnSporn“ haben ihr Übriges zu dem Ambiente in dem Stüler-Gemäuer beigetragen. Kerzen an den Wänden und Lichtinstallationen, die sich in gespannten Sonnensegeln fangen, machen die Atmosphäre an diesem Abend perfekt.