Märkisch-Oderland saniert seine Straßen

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Landkreis Märkisch-Oderland hat verstärkt in die Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsinfrastruktur wie Straßen, Radwegen, Verkehrsinseln, Kreisverkehren, Durchlässen und Brücken investiert. Allein in die grundhafte Verbesserung von Brücken und Straßen sind in den letzten drei Jahren mehr als 6,2 Mio. Euro geflossen. Der Beigeordnete und Fachbereichsleiter I, Rainer Schinkel erklärt hierzu: „Der Kreisstraßenbedarfsplan 2011-2020 hat Prioritäten anhand von Bauzustand und Nutzung festgelegt. Daran orientieren wir uns bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen und können feststellen, dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, den Zustand vieler Kreisstraßen zu verbessern.“ Aktuelle Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur:

■ Kreisstraße K 6401 - Befestigung Sommerweg, von B 167 bis Ortseingang Niederjesar für 337 000 Euro. Die Befestigung des Sommerweges wird über eine Länge von ca. 2200 Meter grundhaft ausgebaut, dadurch wird die vorhandene Fahrbahnbreite von ca. 4,50 m auf 5,75 m verbreitert. Der Einbau der Bankette, die Angleichung der Entwässerungsmulden finden in dieser Woche statt.

■Kreisstraße K 6401 - Deckenerneuerung /Ertüchtigung Sommerweg von Ortsausgang Niederjesar bis Ortseingang Döbberin für 762 000 Euro. Der Straßenabschnitt wird über eine Länge von ca. 3600 Metern von ca. 4,10 bis 4,40 m auf 5,70 m verbreitert. Schon vor dem Einbau der 4 cm starken Decke wurden circa 8.050 t Profilausgleich und Tragschicht verbaut. Restarbeiten wie die Herstellung der Grundstücks- und Feldzufahrten, der Einbau der Bankette, die Angleichung der Entwässerungsmulden und die Markierungsarbeiten werden zeitnah abgeschlossen.

■ Kreisstraße K 6415 - Deckenerneuerung von Ihlow bis Ortseingang Reichenow für 529 000 Euro. Die der Deckenerneuerung erfolgt über eine Länge von ca. 2510 Meter. Die die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen. Restarbeiten werden zeitnah abgeschlossen.