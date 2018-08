Bahnhofsiedlung bereitet Geburtstagsfeier vor

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Sie ist Zeugnis eines städtebaulichen Aufbruchs für Menschen mit eher schmalem Geldbeutel: die Bahnhofsiedlung. Nächstes Jahr feiert der Erkneraner Ortsteil 100. Geburtstag. Eine Interessengemeinschaft bereitet das Jubiläum vor.

Wilfried Krawczyk ist heute ihr Aushängeschild, sagen seine Mitstreiter schmunzelnd. Der Erkneraner, der im Eichelgarten wohnt, ist von den Aktivisten in der Interessengemeinschaft Bahnhofsiedlung (IBS) derjenige, der einem Alteingesessenen am nächsten kommt. Mit drei Jahren ist er mit seiner Familie aus Freienbrink nach Erkner gezogen.

„Mein Opa hat die Siedlung gepflastert“, sagt Krawcyzk, „mein Vater war sein Lehrling.“ Das Pflastern hat von 1934 bis 1936 stattgefunden. Damals bekamen die Straßen das Antlitz, das sie im wesentlichen noch heute haben. Die Pflastersteine sind nicht für die heutigen Fahrzeuge und deren Gewicht gemacht; das sieht auch Krawcyzks Mitstreiter Gottfried Walther als eines der großen heutigen Probleme an.

In den 1930er-Jahren standen längst viele Häuser der neuen Siedlung, deren Geburtsstunde am 8. April 1919 geschlagen hatte. An jenem Tag trafen sich die 36 Gründungsmitglieder eines Vereins in einer Gaststätte an der Ecke Thälmann-/Fürstenwalder Straße. Die Straßen hießen damals noch anders, die Gaststätte steht längst nicht mehr. Die Menschen, die sich damals zusammenfanden, trieb ein gemeinsames Ziel um.

Sie wollten in der katastrophalen wirtschaftlichen Lage nach dem Ersten Weltkrieg Wohnraum für sich und ihre Familien schaffen und gründeten zu diesem Zweck gemeinnützige Siedlungsgenossenschaften, so auch in Erkner. Jedes Mitglied leistete eine einmalige Zahlung und verpflichtete sich, nach Ablauf von einem Jahr das ihm zugewiesene Grundstück für drei Mark pro Quadratmeter zu kaufen. Diese Art der Besiedlung wurde staatlich gefördert; sonst wäre sie kaum so erfolgreich geworden. Allerdings mussten die Grundstücke mindestens 1250 Quadratmeter groß sein, damit die Bewohner in den Genuss der Förderung kamen. Das hatte damit zu tun, dass die Siedler ihre Grundstücke auch landwirtschaftlich nutzen sollten, Tierhaltung inklusive.

Die als Verein organisierte Siedlungsgenossenschaft in Erkner wurde nicht nur weit weg von der Siedlung gegründet, auch ihre ersten Häuser standen mitnichten auf dem Gebiet nördlich des Bahnhofs, sondern an der Neu Zittauer Straße, heute gegenüber dem Gymnasium. An diese Anfänge soll am 100. Jahrestag der Gründung ein Vortrag erinnern, den Horst Miethe, selbst Bewohner der Siedlung, halten wird. Miethe ist auch Mitglied des Vereins 425 Kultur Erkner, der außer dem Heimatverein und der Stadt ein wichtiger Partner der IBS bei der Vorbereitung des Jubiläums ist.

Der Ort des Vortrags wird nach bisheriger Planung das Haus der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) im Fichtenauer Weg sein; das ist bekanntlich mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Eine Alternative in der Siedlung gibt es nicht – das bekommen Krawczyk und seine Mitstreiter, zu denen außer Astrid Ristau und Gottfried Walther auch Heinz-Harald Ammon zählt, schon zu spüren, wenn sie überlegen, wo die IBS sich treffen soll. Eine Gaststätte gibt es in der ganzen Siedlung nicht; also trifft sich die Initiative jetzt im „Klabautermann“ in Woltersdorf.

Außer dem Vortrag Miethes zum Gründungsjubiläum soll es eine Foto-Ausstellung geben, die vom 2. Mai bis 30. Juni im Rathaus gezeigt wird. Und zum Heimatfest soll Filmmaterial aus der Siedlung aufbereitet und gezeigt werden. Der Ort steht noch nicht fest.