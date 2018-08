Unbekannter beschmiert Fassaden

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) An den vergangenen drei Wochenenden kam es erneut zu Schmierereien und Sachbeschädigungen – vorrangig im Ortszentrum und am Freitagabend. Bürgermeister Ralf Steinbrück setzt nun eine Belohnung von 250 Euro für Hinweise aus.

„FCU“ oder „FCUB“ – diese Schriftzüge hinterlässt ein Unbekannter an Schöneicher Geschäften, Haltestellen, Schaukästen, Stromkästen, Bänken, aber auch an der Kultourkate, der Storchenschule und dem Rathaus. Zum Teil großflächig benutzt der Schmierfink weiße oder hellgelbe Farbe. Außerdem wurden die gleichen Buchstaben mit spitzen Gegenständen in Scheiben geritzt. Neben dem Reinigungsaufwand entstand erheblicher Sachschaden.

Auch der Edeka-Markt ist zum wiederholten Mal betroffen. „Seit drei Monaten kommt derjenige immer am Freitagabend“, sagt Inhaber Martin Walter. Angefangen habe es mit Schmierereien an seinen Supermarktwänden durch Edding-Stifte. Am vergangenen Wochenende dann wieder eine böse Überraschung: Mit weißer Malfarbe prangte der „FCU“-Schriftzug mit großen Buchstaben an der Außenwand. „Wir halten alles mit unserer Kamera fest“, erklärt der Inhaber.

Jedoch muss er Personen wegen der Datenschutzgrundverordnung schwärzen. Da die Kamera auf Bewegung reagiert, kann so nur der Tag und die Uhrzeit bestimmt werden. „Verrückt“, meint Walter. Ein Kollege beobachtete den Randalierer, wie er mit zwei großen Eimern voll Farbe aus der Straßenbahn ausstieg. „Ich wollte meinen Mitarbeiter aber nicht gefährden. Er sollte im Auto bleiben“, erklärt der Chef. Und die Polizei? Dort dürften sich die Anzeigen des Edeka-Marktes langsam stapeln. Nach einer halben Stunde Anfahrtszeit erwischten sie den Täter bisher aber nicht.

Jedes Wochenende am Sonnabendmorgen kommt deswegen das „Anti-Graffiti-Team“ aus Berlin, um mit Reinigungsmittel und Hochdruckdüsen die „FCU“-Buchstaben zu entfernen. Auf frischer Tat Ertappen ist eine Lösung. „Schön wäre es, wenn die Polizei am Freitagabend vorher hier wäre“, wünscht sich Walter.

Ebenfalls eine böse Überraschung erlebten die Lehrer der Storchengrundschule am Sonnabend. Als sie am Morgen zur Einschulung auf den Schulhof kamen, waren die Fenster der Pausenhalle und die Wand der Sporthalle auch beschmiert. Mit großem Einsatz konnte die Farbe vor dem Eintreffen der neuen Erstklässler beseitigt werden. Bürgermeister Ralf Steinbrück wies darauf hin, dass diese Schmierereien und Sachbeschädigungen kein Kavaliersdelikt seien, sondern Straftaten nach dem Strafgesetzbuch. Schöneiche hat wegen der Beschädigungen und Beschmierungen an den kommunalen Gebäuden und Einrichtungen Strafanzeige erstattet. Allein bei der Gemeinde hat sich der Schaden nun auf mehrere Tausend Euro summiert.

Für Hinweise hat der Bürgermeister eine Belohnung von 250 Euro ausgelobt. Hinweise ans Ordnungsamt, Tel. 030 643304-138, oder die Polizei.