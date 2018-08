In der Notaufnahme herrscht ein rauer Ton

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Attacken von Patienten gegen Mitarbeiter, Vandalismus in der Rettungsstelle. Wegen solcher Vorfälle wollen Krankenhäuser in Eberswalde und Bernau Sicherheitsdienste engagieren. Auch die Krankenhäuser in Strausberg und Rüdersdorf sehen Handlungsbedarf.

Patienten, die Krankenhaus-Mitarbeiter angreifen und Inventar zerstören. In der vergangenen Woche berichtete die MOZ über teils unhaltbare Zustände im Immanuel Klinikum Bernau-Herzzentrum Brandenburg, das angekündigt hat, einen Sicherheitsdienst für die Nachtstunden zu verpflichten. Auch das Eberswalder Forßmann-Krankenhaus überlegt, nachts einen Streifendienst einzusetzen.

Als Oberärztin Dr. Katrin Tazzioli, Leiterin der Rettungsstellen des Krankenhauses Märkisch-Oderland in Strausberg und Wriezen, den Artikel las, dachte sie, „die gleichen Probleme haben wir auch“, wie sie berichtet. „Es gab schon Leute, die Mobiliar im Wartebereich der Rettungsstelle kaputt gemacht haben“, sagt sie. Das sei die eine, die materielle Gewalt. Schlimm sei aber auch die verbale Gewalt. „Es ist schon beunruhigend, wenn ein zwei Meter großer Mann, der Amphetamine genommen und Alkohol getrunken hat, vor einer 1,65 Meter großen Krankenschwester steht“, erzählt sie von Erfahrungen aus dem Krankenhaus-Alltag.

Alkoholisierte Patienten seien aber nicht nur nachts ein Problem, die Hemmschwelle, aggressiv zu werden, sei generell gesunken. „Der Ton ist rauer geworden. Immer öfter gibt es unter Patienten die Anspruchshaltung, dass ihre Probleme sofort gelöst werden müssten. Und das wird auf sehr unhöfliche Art und Weise kundgetan.“

Katrin Tazzioli erhofft sich vom Neubau der Rettungsstelle in Strausberg Verbesserungen durch größere Räume und Umstrukturierungen. In Seminaren werden Mitarbeiter bereits jetzt geschult, wie sie sich in Ausnahmesituationen verhalten und selbige verarbeiten können. Per Knopfdruck können sie um Hilfe rufen, Seiten- und Hintertüren sind nachts geschlossen. Die Entscheidung für oder gegen einen Wachschutz sei aber noch nicht getroffen worden. „Hier ist ja auch immer die Frage, wie schnell er vor Ort wäre, wenn man ihn braucht“, sagt sie. „Gerade, wenn das Objekt so groß ist wie in Eberswalde.“

Von einem „rauer werdenden und vor allem sehr fordernden Ton in der Rettungsstelle und im Ambulanz- und Aufnahmezentrum“ berichtet auch Lydia Stübler, Sprecherin der Immanuel Klinik in Rüdersdorf. Es sei schon vorgekommen, dass in der Rettungsstelle und auch auf Station Patienten aggressiv geworden sind. „Körperliche Angriffe finden jedoch glücklicherweise sehr selten statt und sind dann meist krankheitsbedingt. Bisher haben dies die Mitarbeitenden selbst klären können, oder haben sich im Notfall an die Polizei gewandt.“

Meist seien es Angehörige, die enormen Druck auf Klinikangestellte ausübten „oder sehr ungeduldig sind, teilweise sogar bei einer Notfallbehandlung anwesend sein wollen“. Um sich selbst, aber auch andere Patienten und Anwesende bestmöglich zu schützen, biete die Immanuel Diakonie für alle Mitarbeitenden Supervisionen und ein Deeskalationstraining an. Zwei von ihnen wurden zu Deeskalationstrainerinnen geschult.

„In der Rettungsstelle haben wir seit einiger Zeit zusätzliche Kurse für unsere Mitarbeitenden zu schwierigen Gesprächssituationen, damit wir mit freundlicher, aber bestimmender Kommunikation die Aggressionen auffangen können“, sagt die Leiterin der Rettungsstelle, Simone Beutel. „Schließlich haben wir alle nur ein Ziel. Wir wollen Menschen helfen, die sich in einer medizinischen Notlage befinden.“