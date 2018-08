Innenminister kommt mit Scheck und Lob

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Mit einem Scheck und einem dicken Lob kam Montagvormittag Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter nach Petershagen. Sein Ziel: das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr.

Aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Landes, der Topf ist mit 35 Millionen Euro in dieser Legislaturperiode gefüllt, übergab er an Bürgermeister Marco Rutter einen Scheck in Höhe von rund 50 000 Euro. Das Land beteiligt sich zur Hälfte an einem lange geplanten Neubau. „Vor rund zweieinhalb Jahren gab es erste Ideen, zwischen das Gerätehaus und die Garage einen Umkleideraum zu bauen, der für die Jugendfeuerwehr gedacht ist“, sagte Rutter.

Bisher müssen sich die 33 Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 16 Jahren in der unbeheizten Garage hinter den Feuerwehrautos umziehen, erzählte Jugendwart Bernd Brauner. „Im Grund bauen wird einen rund 20 Quadratmeter großen Raum, der beheizt ist und in dem die Garderobenschränke für den Nachwuchs stehen“, sagte Ilona Körner aus dem Bauamt. Sie bekam für ihren Einsatz, die Bauunterlagen mussten sehr rasch eingereicht werden, ein Dankeschön von ihrem Bürgermeister. Noch in diesem Jahr hofft die Gemeinde auf die Baugenehmigung, bis Ende des Jahres soll auch der Heizungsanschluss für den Neubau vorbereitet werden. Gebaut wird dann kommendes Jahr.

Vom Innenminister kam Anerkennung und Lob für die Arbeit der vielen Freiwilligen. In Petershagen gibt es 30 Aktive – „und wir brauchen davon noch viele mehr“, so Ortswehrführer Tom Kuska. Schröter erinnerte daran, dass es für viele Bürger ganz selbstverständlich geworden sei, die 112 anzurufen. Egal, ob es sich um einen Brand, eine Ölspur oder die Katze auf dem Dach handele. Die, die da rasch kämen, seien Freiwillige, die einen Großteil ihrer Freizeit zum Wohle der Bürgerschaft hergeben.

Drei Kameraden waren auch bis spät in der Nacht dabei, als die Kompostanlage in Münchehofe brannte und auch beim Waldbrand in Fichtenwalde waren die Petershagener, so Schröter, aktiv. Allein im vergangenen Jahr registrierte die Wehr 355 Einsätze. „Sie war also fast jeden Tag unterwegs“, sagte der Innenminister.

Er würde gern in zehn Jahren spätestes wiederkommen und Fördermittel für das Aufstocken des Umkleideraumes für die Jugendwehr mitbringen. „Weil das dann aufgrund des hohen Andranges nötig ist“, sagte er. Er erhoffe sich durch den Neubau einen Aufschwung der Jugendarbeit.