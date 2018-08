Ab in die neue Kabine!

Marco Marschall

Finowfurt Sport frei! Wenn heute die erste Sportstunde nach den Ferien stattfindet, dürfen sich einige der Schüler im nigelnagelneuen Anbau umziehen. Am Montag hat die Gemeinde Schorfheide die Räume mit einem Scherenschnitt eröffnet.

Im Oktober wurde der Grundstein gelegt nun ist der Anbau zur Turnhalle in Finowfurt fertig. Vertreter der Baufirmen, Schüler und Schulleitung sowie Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung haben sich am Montagvormittag vor dem Bau versammelt. Auf Kommando von Bürgermeister Uwe Schoknecht griffen sie zur Schere und schnitten das obligatorische Band durch. Nun kann das 137 Quadratmeter große neue Gebäude in Beschlag genommen werden. Entstanden sind darin, Wasch-, Dusch- und Umkleideräume, Toiletten, eine neue Heizung und ein Raum für die Lehrer, ebenfalls mit Dusche ausgestattet. Der neue Sanitärtrakt befindet sich direkt neben dem weiterhin genutzten älteren. Eine Trennung, die durch die einheitliche Fassadengestaltung von außen nicht sichtbar ist.

Seit 1988 hat es am alten Turnhallenbau keine grundhafte Instandsetzung mehr gegeben. Nun ist der Komplex aus mehreren zusammenhängenden Gebäuden ein Schorfheider Großprojekt und wird die Gemeinde noch bis 2020 beschäftigen. Der erste Bauabschnitt aber ist geschafft und hat 550 000 Euro gekostet, komplett von aus der Gemeindekasse finanziert – ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Bildungseinrichtung in der Kommune genießt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Gemeinde seit Jahren sehr umfangreich in den Schulstandort investiert“, freute sich Schulleiterin Kornelia Kupfer am Tag der Eröffnung. 22 Klassen der Grund- und Oberschule Finowfurt, insgesamt 510 Schüler werden von den neuen Räumen profitieren.

Doch nicht nur die allein. Schließlich sind sowohl die große als auch die kleinere Halle Zuhause für mehrere Vereine, deren Mitglieder dort ihrem Hobby nachgehen. Die Handballer vom Finowfurter SV und der Karateverein trainieren im Gebäude. Wenn es draußen auf dem Platz zu kalt wird zum kicken, zieht auch der 1. FC Finowfurt dort ein. Und auch der Tennisclub ist im Komplex beheimatet. Er soll einmal in die ehemaligen Sanitärräume auf der anderen Seite der kleineren Halle einziehen. Diese sind bereits entkernt und werden in Zukunft außerdem einen Klassenraum mit digitaler Tafel beherbergen, in dem dann der Sporttheorieunterricht abgehalten wird.

Die Bauarbeiten an den Gebäuden gehen also weiter. Als zweiter Bauabschnitt hat die energetische Sanierung des kleinen Turnhallenteils begonnen. Für die Erneuerung des Dachs und der Fassade hat die Gemeinde 450 000 Euro bereitgestellt. 2019 sollen weitere Maßnahmen am großen Sporthallengebäude folgen. Dort werden die Lichtbänder, also die Fenster direkt unter dem Hallendach neu gemacht, Fassade, Dach und Heizung erneuert. 350 000 Euro werden die Arbeiten voraussichtlich verschlingen. Bis Ende 2020 wird seitens des Bauverwaltung noch mit Arbeiten gerechnet.

Die Investitionen bleiben laut Direktorin nicht ungesehen. Der Standort habe sich zu einem vorzeigbaren Objekt entwickelt. „Unsere Gäste jedenfalls staunen darüber, wie eine Schule auf dem Land aussehen kann“, sagt Kornelia Kupfer.

Im neuen Anbau sind die Arbeiten abgeschlossen. Allein ein Durchbruch zur kleinen Turnhalle steht noch aus und die Beete an der Außenmauer werden noch mit Bodendeckern bepflanzt. Um den wesentlichen Teil rechtzeitig zu Schulbeginn zu erledigen, waren viele Firmen aus der Region beteiligt. Unter anderem aus Eberswalde, Britz, Groß Schönebeck, Chorin und Finowfurt selbst.