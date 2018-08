Schießen und Apfelkuchen

MOZ

Sommerfelde „Ich habe das Hobby meines Mannes zu meinem gemacht“, sagt Ute Antje Cronewitz lachend. Ehemann Lutz Cronewitz ist Vorsitzender der Sommerfelder Schützengilde, die am Sonnabend zum 144. Schützenfest lud.

Einer der ersten Schützen des Tages war Georg von Wühlisch, der sich am Gewehr und an der Pistole versuchte. Burkhard Janz und Torsten Biesel von der Schützengilde standen hilfreich zur Seite und gaben den einen oder anderen Tipp, wie man die besten Treffer erzielt. Was das Schussbild wert ist, sollte sich allerdings erst am Ende herausstellen.

Petra Gersdorf und Henrike Brombusch hatten die Pferde Speedy und Foxy von dem Reit- und Fuhrbetrieb Mandy Jentzsch mitgebracht. Schnell fanden sich Kinder, die auf dem Pferderücken eine Runde absolvieren wollten. Vor Ort war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr mit Aktionen für die Jüngsten.

Am Ende des Preisschießens gab es folgende Ergebnisse: In der Kategorie KK-Gewehr holte Dirk Franke mit 46 Ringen den Sieg. Er verwies Robert Diebitsch (45 Ringe) und Helmut Zielke (43 Ringe), der sich im Stechen gegen Cindy Chmielink durchsetzen konnte, auf die Plätze. An der Pistole gewann Robert Diebitsch mit 45 Ringen. Es folgten Dirk Franke (41 Ringe) und Georg von Wühlisch mit 39 Ringen. Als Schützenkönig der Gilde wurde Frank Radetzki ermittelt. Der Schützenkönig muss Mitglied der Gilde sein. Die Konkurrenz erfolgt hier ausschließlich mit dem KK-Gewehr.

Nach dem Schießen wurde getanzt. Ute Antje Cronewitz dankte allen, die sich an der Vorbereitung des Festes beteiligt hatten. Die Stadt Eberswalde stellte die Pavillons und die Bierzeltgarnituren zur Verfügung.(maw)